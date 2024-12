La revista Time nombró a Donald Trump persona del año por segunda vez

La publicación estadounidense dijo que eligió al presidente electo “por organizar un regreso de proporciones históricas, por impulsar un realineamiento político único en una generación, por remodelar la presidencia estadounidense y alterar el papel de Estados Unidos en el mundo”

La revista Time nombró el jueves al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, “persona del año”, la segunda vez que recibe este galardón.

“Por organizar un regreso de proporciones históricas, por impulsar un realineamiento político único en una generación, por remodelar la presidencia estadounidense y alterar el papel de Estados Unidos en el mundo, Donald Trump es la Persona del Año 2024 de Time”, dijo la revista en un comunicado.

Trump, que venció a la vicepresidenta Kamala Harris en las elecciones del 5 de noviembre, aparece esta semana en la portada de la revista con su característica corbata roja y una pose pensativa.

Sam Jacobs, redactor jefe de Time, dijo que Trump era alguien que “para bien o para mal, tuvo la mayor influencia en las noticias de 2024″.

“Es alguien que hizo un regreso histórico, que remodeló la presidencia estadounidense y que está reordenando la política estadounidense”, dijo Jacobs en el programa “Today” de la NBC. Jacobs . “Es difícil discutir el hecho de que la persona que se muda al Despacho Oval es la persona más influyente en las noticias”.

Añadió que “siempre hay un acalorado debate” en la revista sobre el honor, “aunque tengo que admitir que este año fue una decisión más fácil que años pasados”.

En una entrevista con la revista publicada el jueves, Trump habló de su último impulso de campaña y de su victoria electoral.

“Lo llamé ‘72 días de furia’”, dijo Trump. “Dimos en el nervio del país. El país estaba furioso”.

Trump fue también Persona del Año de Time en 2016, cuando fue elegido por primera vez a la Casa Blanca. Fue incluido como finalista para el premio de este año junto a notables como la vicepresidenta Kamala Harris, el propietario de X Elon Musk, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y Kate, la princesa de Gales.

La portada de 2016, cuando Trump también fue elegido «Persona del año» tras llegar a la Casa Blanca por primera vez

Trump lleva mucho tiempo fascinado por aparecer en la portada de Time, donde apareció por primera vez en 1989. Ha afirmado falsamente que ostenta el récord de apariciones en portada, y The Washington Post informó en 2017 de que Trump tenía una foto falsa de sí mismo en la portada de la revista colgada en varios de sus clubes de campo de golf.

A principios de este año, Trump concedió entrevistas a la revista para un reportaje que se publicó en abril. El multimillonario propietario de Time, el consejero delegado de Salesforce, Marc Benioff, criticó a la rival demócrata de Trump, la vicepresidenta Kamala Harris, por no conceder una entrevista a la revista.

En su última entrevista publicada este jueves, Trump reiteró que va a indultar a la mayoría de los condenados por los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. “Va a empezar en la primera hora”, dijo sobre los indultos. “Quizá en los primeros nueve minutos”.

Acto en Wall Street

La escultura «Niña sin miedo» se encuentra frente a la Bolsa de Nueva York, el día en que se espera que el presidente electo de EE.UU., Donald Trump, toque la campana de apertura para celebrar su nombramiento como «Persona del año» por la revista Time. (Reuters/Adam Gray)

Se espera que este jueves Trump también esté en Wall Street para marcar el inicio ceremonial de la jornada bursátil, según cuatro personas con conocimiento de sus planes que no estaban autorizadas a discutir el asunto públicamente y hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato.

La Bolsa de Nueva York invita regularmente a celebridades y líderes empresariales a participar en la ceremonia de apertura a las 9.30 de la mañana. El jueves será la primera vez que Trump haga los honores, que se han convertido en un marcador de cultura y política.

El año pasado, la directora ejecutiva de Time, Jessica Sibley, hizo sonar la campana de apertura de la Bolsa de Nueva York para presentar a la Persona del Año 2023 de la revista: Taylor Swift.

Durante el primer mandato de Trump, su esposa, Melania Trump, hizo sonar la campana para promover su iniciativa “Be Best” sobre el bienestar de los niños.

El viaje de Donald Trump a Nueva York desde su hogar adoptivo de Florida para hacer sonar la llamada del capitalismo en la meca de las finanzas encabeza una cadena de visitas que el ex presidente ha realizado a diversos puntos de la ciudad este año.

Al margen de su obligada presencia en un juzgado del centro de la ciudad para asistir a su juicio, Trump, siempre atento al arte de la foto, celebró actos de campaña por toda la ciudad: en un parque de bomberos, una bodega y una obra en construcción. También celebró un mitin en el Bronx, uno de los lugares de la ciudad donde Trump hizo incursiones durante las elecciones.

Para marcar la recta final de su campaña, celebró un mitin de alto octanaje en el Madison Square Garden, que suscitó reacciones inmediatas después de que los oradores profirieran comentarios incendiarios.

Una bandera con el rostro de Trump fuera del Madison Square Garden (REUTERS/Leah Millis/archivo)

Trump forjó su imagen de acaudalado promotor inmobiliario, que explotó como estrella del reality televisivo “El Aprendiz” y durante su campaña presidencial. Ganó las elecciones en parte canalizando las preocupaciones de los estadounidenses sobre la capacidad de la economía para mantener a la clase media.

Tras las elecciones del 5 de noviembre, el índice S&P 500 se revalorizó un 2,5%, su mejor día en casi dos años. El índice industrial Dow Jones subió 1.508 puntos, un 3,6%, y el Nasdaq compuesto un 3%. Los tres índices superaron récords que habían establecido en semanas anteriores.

Trump, que a menudo considera el mercado bursátil como una medida del apoyo público, ha dicho que su próximo mandato como presidente debería fecharse al día siguiente de las elecciones para que se le atribuyan las ganancias.

Entre las promesas de campaña de Trump figura la de alcanzar niveles históricos de crecimiento económico, y las personas que está seleccionando para formar parte de su próxima administración proceden en gran medida del sector empresarial.

La comunidad empresarial en general ha aplaudido sus promesas de reducir los impuestos de sociedades y recortar la normativa. Pero también preocupan sus planes declarados de imponer amplios aranceles y posiblemente atacar a las empresas que considere que no se alinean con sus propios intereses políticos.

Históricamente, el mercado bursátil estadounidense ha tendido a subir independientemente del partido que gane la Casa Blanca, con los demócratas anotándose mayores ganancias medias desde 1945. Pero el control republicano podría significar grandes cambios en las industrias ganadoras y perdedoras bajo la superficie, y los inversores están añadiendo a las apuestas construidas anteriormente sobre lo que significarán los aranceles más altos, las tasas impositivas más bajas y la regulación más ligera que Trump favorece.

A la luz de su victoria electoral, sus abogados han intentado que se anule su condena en el caso de Manhattan.