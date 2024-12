Las denuncias contra Maximiliano Dávila que no se investigaron en Bolivia

El exdirector de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) en el último gobierno de Evo Morales tiene una orden de extradición a Estados Unidos por el delito de tráfico de drogas a ese país.

Juan Carlos Véliz / La Paz

Maximiliano Dávila fue el último director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) durante el gobierno del expresidente Evo Morales que será extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por el tráfico de drogas a ese país; sin embargo, en Bolivia existen denuncias públicas que no fueron investigadas hasta ahora.

El “Macho” Dávila como se le conoce en su entorno ostentó altos cargos en la Policía boliviana entre 2015 y 2021 durante el gobierno de Evo Morales y de Luis Arce, y aunque durante la administración de Jeanine Añez permaneció replegado mantuvo el poder acumulado a lo largo de su carrera.

De acuerdo a la información publicada en medios de comunicación, en 2015 fue director departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico de Cochabamba.

El 16 de enero de 2018 fue posesionado como director nacional de Inteligencia de la Policía boliviana.

El 7 de febrero de 2019 fue posesionado por el entonces viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, como director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico. Ostentó ese cargo hasta finales de noviembre de ese año cuando Evo Morales renunció a la presidencia y huyó a México.

Después de la salida del exmandatario fue destituido del cargo por presuntos nexos con el narcotráfico, pero no fue investigado por ese delito hasta ahora.

El MAS regresó al poder en 2020 junto a Luis Arce y ese año fue posesionado como director departamental de la policía en Cochabamba y fungió en ese cargo hasta marzo de 2021.

Durante el tiempo que ostentó altos cargos en la Policía afrontó al menos tres denuncias en su contra:

Volteo de droga

En abril de 2019, el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz, Gonzalo Medina, acusó a Dávila de haber volteado droga (robo de droga incautada) valuada en miles de dólares y de ser un “verdadero narcotraficante”.

“Tienen ustedes la obligación de desenmascarar al verdadero narcotraficante de este pueblo, quien convertido en Director Nacional de la Felcn (Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico) hoy es mi verdugo junto al director destituido de Inteligencia”, dijo Medina entonces, según registros en medios de comunicación.

Medina reveló que el jefe policial recibió un informe, el 15 de abril de 2019, sobre el “volteo” de 35 kilos de droga que presuntamente ocurrió el 29 de marzo y acusó a efectivos de la Felcn y del Centro Especial de Investigación Policial (CEIP) de cometer el ilícito vestidos con chalecos del Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI), que depende de la FELCC, con el objetivo de perjudicarlo y lograr su destitución.

El denunciante fue relevado del cargo y después fue procesado por el caso Eurochronos, pero el presunto volteo de drogas no fue aclarado hasta ahora.

Pedro Montenegro

El narcotraficante boliviano Pedro Montenegro, extraditado a Brasil por el delito de narcotráfico el 29 de noviembre de 2019 durante la presidencia de Jeanine Añez, denunció una rivalidad personal con Dávila.

“Como hombre formado en derecho sé que mi mejor opción de ser libre es el Brasil, porque lamentablemente en mi país no hay justicia en este caso, por la injerencia política: El Gobierno del MAS atropelló mis derechos humanos y más aún cobardemente persiguió a mi sagrada familia, solo por una rivalidad y de carrera del coronel Maximiliano Dávila Pérez quien no descansó hasta destruir todo lo que tenía a su alcance, y esto por una serie de intereses (…) pero no importa, Dios es justo y de los ojos de él no podemos librarnos, sin embargo el castigo de Dávila Pérez no creo que se dé en Bolivia, pero sí estoy seguro que la DEA sí sabrá qué hacer con él y sus subordinados serviles”, señala una parte de la carta notariada que dejó Montenegro antes de ser extraditado.

Como en el anterior caso tampoco se investigó la denuncia.

Extorsión

El empresario Wilson Sahonero, propietario del medio sensacionalista La Voz, fue otro denunciante de Dávila por extorsión. El caso se remonta a 2015 y según se conoce, Sahonero denunció que Dávila, en ese entonces director departamental de la Felcn de Cochabamba, allanó sus domicilios y se llevó 1,2 millones de bolivianos y 30.700 euros.

El exjefe policial inició un proceso legal en contra del privado por el delito de legitimación de ganancias ilícitas y aunque el caso fue cerrado el 16 de mayo de 2016, fue reabierto nuevamente.

En agosto de 2019, Sahonero presentó una denuncia contra el alto cargo policial por extorsión. Según explicó entonces el abogado del empresario, Lerwyn Ledezma, el exjefe policial le pidió 300 mil dólares a cambio de cerrar el caso. Sahonero aceptó, pero tiempo después volvió a pedirle dinero, esta vez 200 mil dólares a cambio de que el caso siguiera cerrado. El empresario no aceptó y el caso se reabrió.

En abril de 2021 Sahonero fue sentenciado a cinco años de cárcel a cumplir en el penal de San Sebastián de Cochabamba por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.

La denuncia hecha en la vía policial se cerró y Dávila nuevamente quedó impune. Se conoce que existió otra denuncia en la vía penal que no se habría cerrado. Luego de la presentación de la denuncia, la Fiscalía dispuso que el exjefe policial debía mantenerse en Cochabamba durante la duración de la investigación, no podía estar en comisión ni salir de vacaciones.

Ante la denuncia contra Dávila, el ministro de Gobierno de ese entonces, Carlos Romero, dijo que el empresario Sahonero pretendía “desviar” la atención del proceso en su contra, denunciando al exjefe policial.

Extorsión a policías

Otra denuncia que fue iniciada contra el jefe policial se registró en 2018 por extorsión a policías. El denunciante fue el entonces comandante departamental de la Policía de Cochabamba, Rolando Montaño, cuando Dávila era director nacional de Inteligencia de la Policía.

La denuncia indicaba que Álvaro Morales Peredo, tío del que se identificaba en ese entonces como hijo del presidente Evo Morales, Álvaro Morales Peredo, le pidió fuertes sumas de dinero para favorecerlo en el ascenso a general. Se involucró a Dávila por encubrimiento de estas extorsiones.

El caso no tuvo resultados y Montaño fue relegado de los ascensos mientras los denunciados no fueron investigados.

Ahora en Estados Unidos es investigado por los delitos de conspiración para la importación de cocaína a Estados Unidos y conspiración para usar o portar ametralladoras durante la conspiración de narcotráfico.