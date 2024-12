Legisladores de oposición y arcistas le dicen a Evo que debe responder por sus actos, tras imputación por estupro

La senadora Requena manifestó que este tipo de noticias son duras para el país, ya que se habla de un expresidente y este tipo de noticias le hace daño al prestigio de Bolivia.

La senadora de Comunidad Ciudadana, Cecilia Requena, y su colega, el diputado arcista Zacarías Laura, coincidieron en afirmar que Evo Morales debe responder por sus actos, en referencia a la imputación contra la presunta comisión del delito de estupro y trata y tráfico de personas. Ambos señalaron que no debe haber ningún tipo de privilegios, tras conocerse que la Fiscalía Departamental de Tarija emitió la orden de aprehensión en contra del exmandatario.

“Es algo que corresponde, ya que se tienen las evidencias serias que apuntarían que Evo Morales cometió esos delitos, por tanto, no debería haber ningún tipo de privilegio ni impunidad, por más que hubiera sido una persona importante, como la que fue”, consideró la parlamentaria.

Por su parte, el diputado Laura pidió a los evistas no entorpecer el trabajo de la justicia tras la orden de aprehensión contra Morales y enfatizó no existe ciudadanos de “primera o de segunda” en el país, por tanto, debe ser investigado y responder por sus actos ante los presuntos delitos de estupro y trata y tráfico de personas.

“Dentro de Bolivia todos somos iguales ante la ley, no existen los ciudadanos de primera ni de segunda, por esa razón la fiscal de Tarija emitió la orden de aprehensión en la que se evidencia la convocatoria que hay sobre las acusaciones en contra de Morales, por trata, tráfico y estupro, del que fue convocado y no se presentó”, dijo. Aseguró que la acusación no tiene nada que ver con una persecusión política.

Las declaraciones de ambos parlamentarios se dan luego de que Sandra Gutiérrez, fiscal Departamental de Tarija, confirmó este lunes que existe una orden de aprehensión vigente contra Morales, por no presentarse a declarar en octubre en en esa ciudad, por el caso de estupro y trata de personas por el que está denunciado. Además, se solicitó su alerta migratoria.