Lima: La Asamblea Legislativa causó un gran daño a la justicia al no aprobar leyes

Santa Cruz.- El exministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que los administradores de justicia no son del todo responsables de la actual crisis judicial, son también los otros órganos del Estado, pero con mayor énfasis la Asamblea Legislativa Plurinacional por no aprobar leyes como el Código de Comercio, el Código de Procedimiento Agroambiental, pues los magistrados se ven atados de manos al no contar con normativa actualizada.

“El Tribunal Agroambiental, a la fecha no tiene un Código Procesal Agroambiental, se envió hace cuatro años a la Asamblea y no ha sido aprobado. Un Tribunal Agroambiental que fue creado en 2009 y que tiene que resolver temas del medio ambiente, el tema de chaqueos, minería ilegal, no tiene una ley que le permita trabajar”, manifestó Lima en entrevista con La Hora Pico.

En ese sentido, dijo que la Asamblea Legislativa causó un gran daño a la justicia. “Ya nos han causado un daño grande desde la Asamblea Legislativa, no tenemos el Código Procesal Agroambiental desde 2009, el Tribunal está trabajando al 10, 15% porque solo está revisando lo que hace el INRA. Lo fuerte que tiene que hacer el Tribunal Agroambiental que es cuidar el medio ambiente no lo puede hacer porque la Asamblea Legislativa le ha cercenado al no aprobar el Código Procesal Agroambiental”, señaló.

En ese sentido, insistió que la crisis no es responsable del todo el administrador de justicia, pues “tiene gran responsabilidad los otros órganos del Estado, en la Asamblea Legislativa hay 16 leyes paralizadas como el Código de Comercio, que trabajó con la Cainco, empresarios, pero no tenemos un Código de Comercio, por eso el sector justicia está en crisis”, indicó Lima.

Manifestó que la institucional judicial está dañada, como en el caso del Consejo de la Magistratura, donde solo trabaja una consejera, pues de sus tres miembros una renunció y el consejero Marvin Molina, candidato al Tribunal Supremo de Justicia de Potosí, solicitó vacaciones. “Eso está ocurriendo. No podemos estar peor en cuanto a la institucionalidad”, señaló el exministro.