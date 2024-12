Los productores de aceite deben demostrar la provisión interna hasta el jueves para levantar el veto a la exportación

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El aceite escasea en el mercado nacional. Foto: FMBolivia

Boris Bueno Camacho / La Paz

El Gobierno condiciona levantar el veto a la exportación del aceite comestible para que la industria oleaginosa abastezca el mercado hasta el jueves 12; lamentan ataques al sector productivo de Santa Cruz pese a su aporte con el 42% de impuestos, generación de empleos y más de $us 2.000 millones en exportaciones; y, vocal Tahuichi: TCP emitió una sentencia que invalida la residencia como requisito para ser candidato. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– El Gobierno condiciona levantar el veto a la exportación del aceite comestible para que la industria oleaginosa abastezca el mercado hasta el jueves 12

Luego de sostener una reunión con los representantes de la industria oleaginosa del país, el ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, informó este martes que, tras una evaluación hasta el jueves 12, se determinará si se levanta o no el veto a la exportación del aceite comestible, que se realizará una vez que se verifique si el mercado interno está abastecido del producto y que la venta se haga a un precio ‘justo’. «Se tiene el compromiso del sector oleaginoso y en esta reunión hemos acordado que, a partir de la fecha, la industria oleaginosa se compromete a continuar con el abastecimiento del producto al mercado interno en cantidades suficientes», señaló la autoridad, en conferencia de prensa conjunta.

– Arce asegura que se hará lo necesario para asegurar alimentos y combustible a la población

El presidente Luis Arce aseguró que el Gobierno encaminará las acciones necesarias para garantizar el acceso a alimentos y combustibles, en una evaluación de los operativos militares para combatir el contrabando de combustible y de aceite y otros alimentos en las fronteras con tecnología avanzada, medios aéreos y terrestres. “Reiteramos nuestro compromiso de seguir implementando todas las acciones necesarias para garantizar el acceso a alimentos y combustibles para todas y todos los bolivianos. Seguiremos defendiendo nuestra soberanía y velando por el bienestar del pueblo boliviano”, aseguró en un post. Aceite y arroz, entre otros productos alimenticios, fueron incautados al contrabando.

– Lamentan ataques al sector productivo de Santa Cruz pese a su aporte con el 42% de impuestos, generación de empleos y más de $us 2.000 millones en exportaciones

En la reunión que sostuvo este martes el gobernador interino de Santa Cruz, Mario Aguilera, con los representantes del sector productivo, se lamentó que haya ataques de parte del Gobierno contra el sector agroproductor que produce el 76% de los alimentos que consume el país, el 42% de la recaudación de impuestos nacionales, generación de empleos de más de 1,5 millones y $us 2.000 millones de dólares en exportaciones. “Y que es parte de una producción agrícola y pecuaria y también está la cadena productiva y logística y que son afectados con esta intervención a los ingenios arroceros y con la prohibición de exportar aceite comestible, la falta de diésel, con el alza de precios”, afirmó el economista Darío Monasterio.

– Tuto alude al Gobierno: “Tras despilfarrar el gas y los dólares ahora vienen por el productor cruceño”

Este martes, el expresidente Jorge Tuto Quiroga, cuestionó las políticas del gobierno de Luis Arce y destacó la producción del departamento cruceño. “Han acabado de derrochar y despilfarrar nuestro gas y nuestros dólares, ahora vienen por lo tuyo, por el productor cruceño que trabaja y produce arroz, por la gente emprendedora que nos da soya y nos da aceite de soya”, señaló. Cuestionó las palabras del presidente Luis Arce, quien dijo que “los cambitas están jugando sucio”. Según Tuto, el Gobierno está atacando al departamento en el que se produce las tres cuartas partes de lo que se consume en los hogares bolivianos. “Santa Cruz juega limpio y produce mucho, y eso hay que aplaudir y reconocer y defender”, señaló.

– Economista Pacheco: En el 2025 se viene un panorama totalmente negro

La economista Claudia Pacheco advirtió que el año 2025 será crítico para los bolivianos debido a la falta de garantías para productores y empresarios, lo que profundizará la precariedad económica de la población, dejando a todos en condiciones de pobreza. “Hoy enfrentamos un excesivo control que ya nos está llevando a la deriva. Mañana no habrá estrato social, medio o pobre, todos seremos pobres”, declaró Pacheco a La Hora Pico. Como prueba, Pacheco dijo que el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, señala que el modelo económico que se impulsa es el camino a la transición para consolidar un modelo social. En criterio de la experta en economía, este responde únicamente a una ideología política y no ofrece soluciones reales.

– Más de 3 mil militares trabajan bajo tres líneas de interdicción para neutralizar el contrabando

El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Amílcar Velásquez Burgoa, informó que más de 3 mil efectivos militares están desplegados en la línea fronteriza del país para neutralizar el contrabando. Este esfuerzo se organiza bajo tres líneas estratégicas de interdicción diseñadas para frenar tanto el contrabando de importación como el de exportación. Velásquez detalló que existen aproximadamente 250 pasos clandestinos identificados a lo largo de la frontera, con 155 de ellos localizados entre Perú y Chile, mientras que los restantes están en las zonas limítrofes con Argentina y Paraguay. Estos pasos no autorizados son usados por contrabandistas para mover mercancías de manera ilegal, evitando el pago de impuestos.

– En siete meses se incautaron en el país más de 451 mil litros de combustible de contrabando

En trabajo conjunto, las Fuerzas Armadas y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) se incautaron, entre mayo y noviembre de este año, un total de 451.608 litros de combustible que iba a ser destinado a diferentes actividades ilícitas. La mayor cantidad del combustible incautado era diésel y el 90% estaba destinado a las actividades ilícitas para la minería ilegal en el Norte del departamento de La Paz, informó el director ejecutivo de la ANH, Germán Jiménez. En el marco del Plan Soberanía, otras acciones del trabajo conjunto se encuentran el secuestro e incautación de 273 vehículos, más de 41 tanques adicionados en motorizados de alto tonelaje y más de 323 personas aprehendidas que se encuentran procesadas ante la justicia.

– Montaño afirma que Bolivia no retiene fondos de aerolíneas tras acusaciones de IATA

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, rechazó las acusaciones de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que señaló a Bolivia por retener $42 millones de ganancias de aerolíneas internacionales por la escasez de dólares en el país. Montaño aseguró que «no retenemos absolutamente ni un centavo», y aclaró que Bolivia no figura en una «lista negra» de la IATA. Según el ministro, las aerolíneas no tienen restricciones para repatriar sus fondos, y explicó que las reuniones previas con la organización han sido constructivas. «Nosotros no somos bancos, solo pedimos los datos necesarios para clarificar la situación», enfatizó Montaño, quien también adelantó un nuevo encuentro con IATA para abordar este tema.

– Vocal Tahuichi: TCP emitió una sentencia que invalida la residencia como requisito para ser candidato

Según el vocal Tahuichi Tahuichi, miembro del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió una sentencia que refleja que ya no es un requisito presentar el certificado de domicilio electoral en un proceso eleccionario. ¿Qué significa esto? Tahuichi explicó que cualquier persona podría postularse para la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra (o cualquier otra región) aunque no resida en este municipio si es que lograra contar con el aval de una junta vecinal o un gremio en específico, siendo esto último algo suficiente para participar de un proceso electoral. “Se ha roto esa institucionalidad que teníamos como Órgano Electoral de pedir el certificado de domicilio electoral”, sostuvo el vocal.

– TCP ratifica juicio ordinario contra Áñez por designación de su prima como gerente de EBA

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ratificó el proceso penal ordinario contra la exsenadora Jeanine Áñez por el nombramiento ilegal en 2019 de su prima, Karina Leiva Áñez, como gerente en la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), sin cumplir con los requisitos establecidos en la normativa boliviana. Así lo establece la Sentencia Constitucional Plurinacional 0914/2024-S3 del 19 de noviembre de 2024 que rechaza la tutela solicitada por Áñez en la acción de amparo constitucional interpuesta contra Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas y Henry David Sánchez Camacho, Vocales de la Sala Penal Primera y Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que dieron curso a su proceso ordinario.