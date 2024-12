La pérdida de un puerto clave en el Mediterráneo podría paralizar a la Armada rusa

Los rebeldes sirios asestan un duro golpe a las ambiciones navales de Vladimir Putin (AP)

Fuente: infobae.com

Durante 50 años, la presencia de Rusia en el Mediterráneo ha estado ligada a la dinastía Assad en Siria. Fue en 1971 que Hafez al-Assad -padre de Bashar, dictador de Siria hasta la semana pasada- se convirtió en presidente del país. Y fue el mismo año en que la Unión Soviética firmó un acuerdo con Siria para arrendar un puerto en Tartus en la costa siria.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Esa duradera presencia militar rusa ahora pende de un hilo, tras el rápido colapso del régimen de Assad. El Kremlin parece haber evitado una salida aterrorizada y desordenada, pero es probable que su influencia en el flanco sur de la OTAN disminuya.

Para Rusia, Siria era un socio importante mucho antes de que su guerra civil la destrozara.

“Esta base es esencial para nosotros”, declaró Viktor Chirkov, entonces comandante de la marina rusa, en 2012. “Ha estado operando y seguirá operando”.

La presencia de Rusia en Siria se expandió drásticamente en 2015, cuando intervino para salvar al régimen de Assad del avance de los rebeldes.

Envió aviones a la base aérea de Khmeimim, más al norte en Latakia, desde donde pulverizó a los rebeldes, y fuerzas navales a Tartus, que había caído en desuso en gran medida en los años 1990. Tartus aún no ha sido evacuado, aunque el 9 de diciembre los buques de guerra rusos permanecían a unos 8 kilómetros al oeste del puerto, lejos del peligro, según imágenes satelitales analizadas por MT Anderson, un observador de barcos en X.

Por otra parte, la marina israelí dijo el 10 de diciembre que había usado misiles antibuque para destruir barcos de guerra sirios alrededor de la bahía de Minet el-Beida y el puerto de Latakia.

Un portavoz del Kremlin dijo que Rusia había tomado “las medidas necesarias para establecer contacto en Siria con quienes puedan garantizar la seguridad de las bases militares”. Una de esas medidas parecía ser un tono más emoliente hacia la gente que Rusia bombardeó en el pasado: los medios rusos pasaron rápidamente de describir a los rebeldes como “terroristas” a “oposición armada”.

Hayat Tahrir al-Sham ( HTS ), el grupo rebelde más poderoso , “ha sido pragmático en su tono y parece mantener abiertas sus opciones de compromiso”, dice Michael Kofman, del Carnegie Endowment for International Peace, un grupo de expertos. Es posible que el grupo permita a Rusia conservar la base a cambio de armas, apoyo diplomático o algún otro quid pro quo. Lo más probable es que cualquier acuerdo sea un arreglo temporal.

Rusia está “negociando los términos”, dice Kofman, pero está de salida. “De una forma u otra, Moscú probablemente tendrá que abandonar sus bases en Siria”.

Si Rusia recibe finalmente la orden de marcha, esto tendrá un gran impacto en su postura naval. La presencia rusa en Tartus ha sido modesta, señala Frederik Van Lokeren, ex oficial naval belga, pero esos barcos han transportado misiles de largo alcance, capaces de alcanzar objetivos de la OTAN en el sur de Europa, y el puerto ha servido como trampolín para el poder naval ruso en una zona, el Mediterráneo oriental, donde las fuerzas de la OTAN han tendido a tener una presencia mínima.

Rusia pudo enviar flotillas más grandes al sur sabiendo que podrían descansar, reabastecerse de combustible en el camino. Tartus se volvió especialmente importante como centro logístico después de la invasión rusa de Ucrania en 2022, cuando Turquía restringió el acceso al Mar Negro y a la flota rusa allí.

Sin Tartus, las operaciones navales rusas en el Mediterráneo probablemente serán más cortas, más caras y más esporádicas. Hay pocos sustitutos atractivos. Argelia y Egipto, dos anfitriones alternativos, probablemente no acepten a las fuerzas rusas, señala Van Lokeren, por temor a las consecuencias geopolíticas.

Rusia ha estado en conversaciones con Sudán para construir una instalación naval allí, pero Port Sudan carece de la infraestructura necesaria. Por lo tanto, Rusia podría considerar Tobruk en Libia, sugiere. El puerto está controlado por Khalifa Haftar, un señor de la guerra libio que ha mantenido durante mucho tiempo estrechos vínculos con Rusia y ha dado la bienvenida a sus barcos en el pasado, incluido un crucero y una fragata tan recientemente como este verano. Pero sin el desarrollo de la infraestructura en tierra, es probable que estos fondeaderos sean una pálida sombra de Tartus.

La pérdida de Khmeimim también sería un golpe, aunque menor. La base aérea ha sido un centro importante para el poder aéreo ruso. Está “perfectamente ubicada” entre Rusia y África para permitir que Rusia suministre fuerzas mercenarias en Libia, Sudán, la República Centroafricana y Mali, señala John Foreman, ex agregado de defensa británico en Moscú. En 2017, Siria otorgó a Rusia un contrato de arrendamiento de 49 años sobre la base, y sus pistas se ampliaron para dar cabida a aviones más grandes. Eso también permitió que se utilizara como trampolín para los bombarderos estratégicos rusos, que se utilizaron para simular ataques con misiles antibuque contra el grupo de ataque de portaaviones británico en el Mediterráneo en 2021, señala Foreman. Pero la base siria sería relativamente fácil de reemplazar.

Rusia todavía tiene tres bases aéreas alternativas que puede utilizar en Libia, argumenta Kofman, quien agrega que el personal y el equipo parecen estar abandonando Khmeimim ya.

Hace nueve años, la intervención de Rusia en Siria marcó su resurgimiento como una gran potencia militar más allá de Europa. Vladimir Putin, el presidente de Rusia, que había invadido el este de Ucrania y anexado Crimea el año anterior, se lanzó a salvar a su aliado con una demostración decisiva de poder aéreo a miles de kilómetros de su país. Los acontecimientos de la semana pasada marcan un brusco cambio de suerte. La caída de Assad “es un duro golpe para el sueño de Putin de que Rusia sea un actor global en un mundo multipolar y posoccidental”, escribe Sabine Fischer, del grupo de expertos SWP en Berlín.

Muchos rusos influyentes parecen haber llegado a una conclusión muy similar. Los nuevos gobernantes de Siria “dan la impresión de ser racionales y civilizados”, escribió Fyodor Lukyanov, un analista cercano al Kremlin, y añadió que la “prioridad absoluta” de Rusia era Ucrania.

Rusia, concluyó, estaba mejor siendo una potencia regional, centrada en Europa. “Moscú no tiene suficientes fuerzas militares, recursos, influencia y autoridad para intervenir eficazmente por la fuerza fuera de la ex Unión Soviética”, coincidió Ruslan Pukhov, un experto del think-tank CAST de Moscú con estrechos vínculos con el establishment de defensa. Rusia había ganado rápidamente, pero no logró consolidar su victoria políticamente. “Los estadounidenses ya han pasado por esto antes en Irak y Afganistán”, escribió Pukhov, “pero los rusos, por nuestra tradición nacional, necesariamente deben pisar el mismo rastrillo”.

© 2024, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.