Luis Vega superó el «miedo y el fracaso» y ahora es el máximo exponente de la música en Bolivia

Luis Vega está conquistando corazones no solo en Bolivia, sino que su música va mucho más allá. Con una carrera que arrancó con covers de Luis Miguel y Carín León, el cantante ha logrado posicionarse como uno de los artistas más destacados del país. En una entrevista con QNMP, Luis compartió su visión del futuro.

Luis Esteban Solís Flores, conocido en el mundo musical como Luis Vega, nació un 2 de diciembre de 1992. Este talentoso cantante ha logrado capturar la atención del público boliviano y extranjero con su estilo único, influenciado por las rancheras y el regional mexicano. A través de su proyecto Musicalle, creado junto a su padre, quien ahora también lo produce, Luis ha llevado la música a los espacios públicos de Bolivia, conectando con su gente.

Superando miedos y expectativas

Luis Vega compartió cómo sus primeros pasos en la música fueron llenos de incertidumbres. “Tenía mucho miedo. Imagínate no poder hacerlo, he fracasado antes, pero todo se logró. Cuando visité las tres ciudades de Bolivia, me sorprendí. Hay pasión por las canciones que he escrito”, contó con emoción, revelando su conexión profunda con su público.

El cantante también reflexionó sobre la importancia de las redes sociales en su carrera: “El poder de la gente se refleja en redes sociales, este cariño ha sido sostenible y me mantengo conectado con el público”. Sin embargo, no olvida sus raíces: “Soy un artista callejero, es parte de mi esencia y espero no perderlo nunca. Al final del día uno se quita el traje y uno es lo que es, eso no olvido con mi familia”, destacó.

