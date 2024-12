Manfred Reyes Villa habla de bajar su candidatura presidencial para las elecciones del 2025

Manfred Reyes Villa, alcalde de Cochabamba, indicó que no descarta retirar su candidatura presidencial para las elecciones del 2025, si las encuestas no lo favorecen, ya que no está aferrado a la misma, según despacho de Radio Pío XII-Cochabamba de la red Erbol.

“En el caso de que alguien me lleve por unos 8 o 10 puntos, yo me voy a bajar y no voy a pedir ni diputados, ni senadores, ni ministerios, ni embajadas, al estilo de esa mega coalición”, declaró Reyes Villa a la prensa.

En relación a la alianza opositora conformada por el expresidente Jorge Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Samuel Doria Medina y Luis Fernando Camacho, el alcalde señaló que se han unido “los que han co-gobernado con Jeanine Áñez. Faltaba solamente Arturo Murillo”, añadió con ironía.

Al ser consultado sobre su posible acompañante de fórmula, Reyes Villa descartó a la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, y señaló que todavía se encuentran evaluando opciones. “No es fácil, pero estamos en ese plan. Vamos a ver quién. Tenemos algunos nombres, pero estamos haciendo encuestas para ver el apoyo de la población”, explicó.

El burgomaestre de Cochabamba también expresó sus dudas sobre la sinceridad del acuerdo político partidario entre Tuto, Mesa, Camacho y Doria Medina. Según él, no se percibe una unidad real ni desinteresada.

“Siempre es bueno buscar la unidad, pero una unidad sincera, creíble y responsable. Yo estoy en busca de la unidad de la población boliviana, así como he buscado la unidad aquí en Cochabamba. Usted nunca me ha visto peleando con el gobernador, por ejemplo, que es de otro partido. Siempre hemos tratado de coincidir en los temas que le interesan a Cochabamba. Igual tenemos que buscar la unidad”, afirmó.

Reyes Villa cuestionó la credibilidad de la supuesta unidad opositora. “No es nada creíble. ¿Unidad qué significa? Unidad hubiera sido creíble si se hubieran reunido y dicho: ‘usted es el candidato y todos nos ponemos por atrás’”, concluyó.

