Marcelo Claure: “Ya es hora de que Bolívar agarre vuelo solo”

Marcelo Claure ratificó que en 2025 dejará la presidencia de Bolívar y anunció que el club está cerca de ser autosostenible. Adelantó que, después de alejarse de la entidad, su esfuerzo estará concentrado en ampliar en el país la formación de jóvenes futbolistas a través de la Academia City que ya funciona en Santa Cruz.

“Ya es hora de que Bolívar agarre vuelo solo”, fue una de las frases que Claure lanzó este lunes por la noche en el programa Aquí en Vivo de la Red Bolivisión. El empresario fue entrevistado en Miami por el periodista Tuffí Aré, con quien conversó de diferentes temas, incluido el fútbol boliviano.

Contó que, desde que llegó a la Academia, invitado por Guido Loayza, para evitar la quiebra del club, invirtió hasta la fecha “solo en Bolívar más de 100 millones de dólares” distribuidos en diferentes ítems.

Su decisión de dejar la presidencia es definitiva. “El momento que llegue en 2025 vamos a invitar a gente y vamos a ver quién es el que quiere tomar las riendas (del club) porque ya son muchos años” desde que él se hizo cargo.

Un club autosostenible

Claure aseguró que Bolívar está muy cerca de ser autosostenible y el punto de partida para manejarse de manera independiente será cuando en 2025 cumpla el Centenario de fundación.

“He hecho un Plan Centenario fantástico para Bolívar, le hemos dotado al Bolívar de infraestructura, lo hacemos autosostenible, estamos tan cerca de ser autosostenible. Hemos incrementado los ingresos de 3 millones de dólares a cerca de 13 o 14 millones de dólares”.

Según su palabra, si bien dejará de ser presidente del club, continuará invirtiendo en el fútbol boliviano apoyando la formación de jóvenes valores, algo que ha iniciado con la Academia City instalada en Santa Cruz de la Sierra, en sociedad con el Grupo City, propietario del Manchester City de Inglaterra.

“Una vez que soltemos a Bolívar y que Bolívar continúe volando solo, quiero poner todo mi enfoque en replicar esta Academia del City y hacerla en Cochabamba, en La Paz, El Alto, en Montero”, subrayó.

“La Academia del City en Santa Cruz ya está dando frutos, ya el 40, 50, 60% de las selecciones sub 12, sub 15, sub 17, son jugadores que estamos formando, ese es el futuro”.

No a la FBF

Descartó que en sus planes esté ser presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

“Ese es un no enfático porque es un trabajo muy complicado, difícil, requiere estar todo el día metido. Creo que (el actual presidente Fernando) Costa tiene buenas intenciones y a veces me da pena ver todo lo que tiene que sufrir porque es muy difícil manejar el fútbol en Bolivia”.

Recordó que “los equipos no tienen dueño, la mayoría está quebrado” y, en esa coyuntura, la tarea en la FBF es más complicada.

Claure aseguró que las diferencias que en algún momento tuvo con Costa ya fueron superadas.

“Bolívar se equivocó, lo que hicimos contra Costa estuvo muy mal y en ese momento no tuve problema en llamar y pedirle perdón a nombre de Bolívar, le dije que lo que habíamos dicho en esas grabaciones estaba totalmente errado”.

No tiene previsto llegar a Bolivia

Marcelo Claure descartó su pronta venida a Bolivia. Por temas políticos, dijo que volverá al país “el día que exista un nuevo presidente”.

Incluso puso en duda su presencia para cuando el club cumpla 100 años de vida en abril de 2025.

“Siendo honesto, tengo el corazón partido porque el año que viene son los 100 años de mi club, del Bolívar, y me da miedo ir a Bolivia, me da miedo cuando tienes un diputado que te dice ‘el señor Claure, cuando venga va a ir directo a Chonchocoro’”.

Con ese tipo de advertencias “qué seguridad jurídica tenemos, entonces, prefiero quedarme en Estados Unidos porque también soy ciudadano americano”.

Una vez más desmintió que hubiera cometido algún delito con la venta de entradas para el Mundial de Estados Unidos 94.

“En ese entonces tenía 23 años, era el gerente internacional de la FBF, era una persona más dentro del grupo”.

Explicó que la Federación Boliviana de Fútbol no tenía “cómo financiar los gastos de la selección”, clasificada al Mundial, “entonces Guido (Loayza, presidente de la FBF) me dijo ‘tenemos una buena idea, vendemos las entradas y de esa manera financiamos los gastos’”.

“Las entradas fueron vendidas, con ese dinero se financió toda la preparación de Bolivia, se hizo auditorías en Bolivia y en la FIFA. La FIFA nos felicitó porque cada centavo recaudado fue hacia la FBF. Se contrató una empresa en EEUU para que venda las entradas”.

Desmintió enfáticamente que él hubiera aprovechado esa situación para beneficio propio. “Todo lo que he ganado ha sido gracias a mi esfuerzo”, finalizó.

