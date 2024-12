Maximiliano Dávila va rumbo a Estados Unidos y su extradición genera polémica en círculos políticos

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

El momento en que Dávila sube al avión de la DEA. Foto: RRSS EDC

Boris Bueno Camacho / La Paz

Extradición de Dávila: Policía puso 20 efectivos de élite, Interpol el operativo y EEUU la logística; Evo dice que con la extradición de Dávila «los vendepatrias violaron acuerdos internacionales»; y, TCP prorrogado rompe el silencio y denuncia que sufre ‘campaña de desprestigio’. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Extradición de Dávila: Policía puso 20 efectivos de élite, Interpol el operativo y EEUU la logística

La extradición de Maximiliano Dávila Pérez para que responda a la Justicia de Estados Unidos se llevó a cabo la madrugada de este jueves gracias a un operativo coordinado por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), con el respaldo de 20 efectivos de élite de la Policía y la logística cubierta por el país norteamericano. «A las 5:40 se ha dispuesto un dispositivo para trasladar a Maximiliano Dávila hacia el Aeropuerto Internacional de El Alto, con personal policial especializado en este tipo de operaciones (…). El esfuerzo principal lo ha realizado la Interpol desde el inicio de esta actividad, ha participado el Delta, la UTOP y el Comando Departamental de la Policía», detalló el comandante de la Policía Boliviana, Augusto Russo Sandoval.

– Evo dice que con la extradición de Dávila «los vendepatrias violaron acuerdos internacionales»

El expresidente Evo Morales aseguró este jueves que con la extradición de Maximiliano Dávila a Estados Unidos «se violaron acuerdos internacionales» y acusó al Gobierno de Luis Arce de convertir a Bolivia en una «colonia de Estados Unidos». «Bolivia vuelve a ser una colonia de EEUU. Los bolivianos son entregados al Imperio Norteamericano violando los acuerdos internacionales, sin ser, primero, juzgados en su patria donde supuestamente cometieron delitos. Los vendepatria deben aprender de la presidenta de México, que defiende la soberanía de su país ante la intromisión de EEUU», publicó Morales en su cuenta de la red social X. La mañana de este jueves, el exzar antinarcóticos de Bolivia abandonó el país a las 08:45 en un avión Beechcraft rumbo a Nueva York.

– Abogado de Dávila: Ni siquiera se le ha permitido despedirse de su familia

La defensa del extraditado Maximiliano Dávila cuestionó el operativo de traslado ejecutado este jueves y reclamó que al exjefe policial no se le haya permitido ni siquiera despedirse de su familia. «Todos los procedimientos legales, formales, se han violentado por parte del Tribunal Supremo de Justicia; la Interpol no ha hecho un debido procesamiento, no ha cumplido con los protocolos y ni siquiera se le ha permitido despedirse de su propia familia, todas las personas que han sido extraditadas de Bolivia han tenido este derecho», declaró el abogado de Dávila, Manolo Rojas. La mañana de este jueves, la Policía Boliviana dio cumplimiento al auto supremo del Tribunal Supremo de Justicia, que dio curso al pedido estadounidense de extradición contra el exzar antinarcóticos de Bolivia.

– Un total de 94 candidatos llegan a las elecciones judiciales parciales de este domingo

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó la lista actualizada de las 94 candidaturas que, finalmente, participarán en las elecciones judiciales parciales de este domingo 15 de diciembre. El órgano consolidó la cifra luego de cuatro inhabilitaciones, 12 renuncias, un deceso y 28 bajas de candidaturas por la sentencia constitucional que suspendió las elecciones en cinco regiones para dos instancias, reportó su portal. La lista oficial de candidatos de las judiciales se encuentra publicada en el sitio web del Órgano Electoral Plurinacional. Para el Tribunal Agroambiental están habilitadas 12 candidaturas. Para el Consejo de la Magistratura, 20 postulantes. Para el Tribunal Supremo de Justicia, 41 candidatos. Para el Tribunal Constitucional Plurinacional, 21 aspirantes.

– Candidato al TCP en Santa Cruz se entierra parcialmente en protesta contra de las elecciones judiciales fracturadas

El postulante al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Adalberto Rojas, se enterró parcialmente en el suelo como protesta contra la sentencia que suspendió las elecciones judiciales en algunos departamentos. “Adalberto Rojas, quien es candidato por Santa Cruz al Tribunal Constitucional Plurinacional, ha intensificado su protesta tras el fallo que invalidó parcialmente las elecciones judiciales”, reporta una escueta nota de prensa entregada por sus seguidores. También puede leer: Hassenteufel: “Creo que hay que eliminar el Tribunal Constitucional”. El exdirector del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) hace 18 días realiza una serie de protestas en rechazo a la sentencia del Tribunal Constitucional que determinó esos comicios de manera parcial.

– TCP prorrogado rompe el silencio y denuncia que sufre ‘campaña de desprestigio’

Magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) decidieron este jueves romper el silencio, para dar su versión sobre las polémicas que han protagonizado particularmente por la dilación y suspensión en parte de las Elecciones Judiciales. Los magistrados, mediante un pronunciamiento, denunciaron una “dura campaña de desprestigio y acusaciones infundadas”. “No vamos a guardar más silencio sobre las acusaciones falsas que realizan a la institución y a sus miembros. Tengan la certeza que vamos a estar sustentando con plena solvencia constitucional nuestras decisiones”, dice el comunicado leído por el presidente del TCP, Gonzalo Hurtado.

– Arce en egreso de militares: Se busca de los subordinados acatamiento sin ejercer violencia

El presidente Luis Arce participó este jueves del acto de egreso de subtenientes y sargentos del Colegio Militar y de la Escuela Militar de Sargentos, donde afirmó que tanto el Gobierno como el Ejército busca de sus subordinados un «acatamiento sin violencia». «El respeto a los derechos humanos es otra demanda de nuestra sociedad, de manera que el Ejército logre de sus subordinados un acatamiento consciente y disciplinado de las órdenes sin ejercer ningún tipo de violencia», manifestó en su discurso. El mandatario participó del acto unas horas después de que se ejecutó la extradición del exjefe antidroga Maximiliano Dávila, hecho al que no se refirió en su alocución ni después de la presentación de los nuevos subtenientes y sargentos.

– Ministro Huanca: Después del acuerdo, industrias oleaginosas empezaron a producir aceite comestible

Después del acuerdo con la Cámara de Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (CANIOB), que se comprometió a regularizar y garantizar el abastecimiento de aceite al mercado interno, con la provisión en planta a Bs11 la botella de 900 ml y a Bs10 el litro a granel, se evidenció que las plantas refinadoras empezaron a producir aceite comestible tanto en Santa Cruz como en Cochabamba, informó este jueves el Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, quien explicó que desde ayer miércoles los viceministerios de Políticas de Industrialización, de Comercio y Logística Interna, y de Defensa al Consumidor, constataron que las plantas refinadoras han iniciado la producción de aceite comestible.

– Diésel: cuatro empresas ya tienen su carburante en el país y 19 firmaron contrato con YPFB

Desde la aprobación del decreto supremo de importación directa de carburantes, cuatro empresas ya tienen su carburante en el país, en tanto que otras 19 firmaron contrato con YPFB y están listas para internar diésel que será destinado a cubrir parte de la demanda de los consumidores del aparato productivo. «Hemos suscrito ya alrededor de 19 contratos con empresas que están interesadas en poder internar su producto en nuestras instalaciones y, bueno, esos datos lo tenemos para conocimiento y a medida que van pasando los días se van incrementando», indicó el gerente de Logística de YPFB, Félix Cruz. Además de esas 19 empresas que dentro de poco internarán su carburante, dijo que otras cuatro compañías ya cumplieron el trámite de importación.

– En subasta internacional, el café boliviano alcanza récord de $us 39,20 por libra

En la subasta electrónica internacional de la X edición del torneo “Taza de Calidad Café Presidencial 2024”, el producto boliviano alcanzó la cifra récord de $us 39,20 por libra, según un reporte de la Cancillería. “En esta X Versión del certamen, el producto boliviano alcanzó la cifra de 39,20 dólares la libra; que corresponde a Elías Quispe Condori, quien obtuvo el primer lugar con 90 puntos en la Subasta Electrónica Internacional”, señala el boletín. El informe resalta que una vez más el café boliviano se consolida como un producto de exportación de gran valor, genera divisas para el país y promueve el desarrollo de las zonas productoras. El torneo nacional “Taza de Calidad Café Presidencial 2024” reunió a los mejores productores de café boliviano.

