Mesa técnica con transportistas: Alcaldía pide remplazar micros viejos y ampliar el servicio a 24 horas

Fernández destacó que el 90% de los micros revisados esta jornada estaban registrados en el municipio de Santa Cruz de la Sierra y pidió que los demás vehículos de servicio público también tributen en la capital cruceña, puesto que es uno de los requisitos para poder analizar el incremento en el pasaje, que proponen los dirigentes del Transporte Urbano.

“Ahora en la mesa de trabajo vamos a ver que tengamos parque automotor que trabaje las 24 horas porque hay gente que sale la Universidad tarde de la noche. Los jóvenes, van a sentirse muy contentos de eso. Hoy día me mandaron una carta los fabriles diciéndome de que, por favor, amplíen el horario porque a las 10 de la noche muchos salen de sus turnos y a las 11 ya no saben qué volverse y le sale muy caro (el pasaje) porque hay empresas que no tienen vehículo para trasladarlo a sus hogares”, explicó.