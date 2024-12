Ministra de Exteriores alemana: «China va en contra de nuestros principales intereses europeos»

Fuente: https://actualidad.rt.com

China, supuestamente, no promueve ni fomenta la paz y va en contra de los «principales intereses» de Europa al brindar apoyo a Rusia, afirmó el domingo la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock.

«En lugar de asumir la responsabilidad de la paz en el mundo como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, China va en contra de nuestros principales intereses europeos con su ayuda económica y armamentística a Rusia«, dijo Baerbock antes de reunirse con su homólogo chino, Wang Yi, en la capital del país asiático. «También abordaré este tema en Pekín, ya que no podemos simplemente ignorarlo en nuestras relaciones con China», afirmó.

Luego, en una rueda de prensa celebrada este lunes tras la reunión con su par chino, Baerbock manifestó que aunque Berlín y Pekín tienen amplias áreas de cooperación, también hay algunos desacuerdos, sobre todo en cuanto al conflicto ucraniano. Al respecto, señaló que China está proporcionando vehículos aéreos no tripulados a Rusia y destacó que esto no puede estar en intereses del gigante asiático, por lo que advirtió que habrá consecuencias.

Por su parte, la Cancillería de China comunicó que «las discrepancias y los desacuerdos» entre Pekín y Berlín no deben ser «obstáculo para la cooperación» ni «motivo de confrontación«. Además, recalcó que las relaciones entre dos Estados no están dirigidas contra terceros países, por lo que no deben impactar en las de China y Alemania.

De igual modo, indicó que mientras Baerbock expresó la esperanza de que China, como un socio de Europa, desempeñe un papel importante en la resolución del conflicto ucraniano, Wang Yi reiteró la postura de Pekín sobre la necesidad de instaurar la paz y entablar negociaciones entre las partes en conflicto.