Ministro Siles afirma que Evo Morales asumió defensa de forma virtual en la denuncia por trata y tráfico de personas

La autoridad gubernamental negó que haya existido una vulneración de derechos del expresidente y rechazó que el proceso sea una persecución política.

Juan Carlos Véliz / La Paz

El ministro de Justicia, César Siles, afirmó que el expresidente Evo Morales asistió de forma virtual a las audiencias por la denuncia de trata de personas en su contra por lo que no hubo una vulneración de derechos ni una persecución política como denuncia.

“El señor Evo Morales ha comparecido, eso sí tengo que decirlo categóricamente, al llamado de la justicia, pero de manera virtual. En las audiencias, él estaba de manera virtual, ha asumido defensa, eso implica que no se ha vulnerado ningún derecho, ninguna garantía, no sé a qué se refieren sus abogados indicando de que no conocían de este proceso”, explicó la autoridad gubernamental.

Según Siles, Morales ofreció su “declaración informativa” y asistió a las “audiencias incidentales y a una serie de actuados” que la comisión de fiscales que investiga al exmandatario podría informar con mayor precisión.

El expresidente Evo Morales fue imputado el lunes por la Fiscalía Departamental de Tarija por el delito de trata de personas agravado porque habría abusado y embarazado a una menor en 2015 cuando ejercía el cargo de Presidente. Además, para encubrir el delito habría transado con la madre de la víctima por lo que ésta también es investigada.

El exmandatario, que actualmente está atrincherado en el trópico de Cochabamba, tiene una orden de aprehensión y una alerta migratoria que le impide salir del país hasta que se presente a comparecer por la denuncia en su contra.

La defensa legal del exmandatario desconoció la investigación porque vulneraría los derechos del denunciado y denunció una presunta persecución política en contra de la figura pública que gobernó Bolivia desde 2006 hasta 2019.

“Exhortamos, a través de los medios de comunicación, a que el señor Morales se presente al llamado de la justicia. No estamos hablando de una persecución política o de un delito de carácter político, ni siquiera un delito de corrupción, estamos hablando de un grave delito que afecta todos los días a nuestros niños, niñas y adolescentes, es el delito de trata de personas, tráfico ilícito de migrante vinculado con el abuso sexual”, demandó el ministro de Justicia.