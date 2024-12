Después de las declaraciones del empresario boliviano Marcelo Claure sobre la gestión y posible candidatura del presidente Luis Arce, los ministros de Obras Públicas y de Desarrollo Rural, Edgar Montaño y Yamil Flores, respectivamente, indicaron por separado que es fácil hablar de números cuando no se vive en el país y cuando solo se maneja un club y no un municipio, gobernación o el Gobierno.

Desde Estados Unidos, el empresario dijo en entrevista con el periodista Tuffí Aré, de Bolivisión, que sería un “error inmenso” que Arce se postule a las elecciones generales de 2025 y “que Arce es uno de los peores presidentes en la historia de Bolivia”.

“Con Arce he intentado ayudar, desde el día que sube al poder, y a Arce no le da la gana ni de responder un mensaje ni de darme una reunión por cortesía. Creo que, como un boliviano que representa a Bolivia en el mundo, me he ganado el derecho de poder sentarme con el presidente y por lo menos que me escuche las ideas que tengo para mi país”, dijo el lunes.

Las reacciones de Claure no se dejaron esperar y quien salió al paso el martes fue el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil flores, quien señaló que “es fácil hablar de números cuando no viven en nuestro país”.

Añadió que, seguramente, se quiere poner a “un presidente que sea servil” a los intereses que están fuera del país. “Esa opinión, para nosotros, queda ahí nomas porque no vamos a estar serviles a ningún empresario”.

En esa línea, el ministro de Obras Públicas y Servicio Social, Édgar Montaño, indicó que Claure ingresó a la arena política al señalar que Arce sería el “peor presidente”. Ante ello, su respuesta fue que Claure es “el peor presidente que ha tenido el club Bolívar”.

“No puede ser que con una plantilla de 17 millones de dólares pueda ir a perder con los otros equipos que su planilla no ronda los 2 millones de dólares. Entonces, señor Claure, si no puede manejar un club como es el Bolívar, cómo va a poder opinar sobre un municipio, sobre una gobernación o peor aún sobre el Estado Plurinacional”, cuestionó.

Montaño afirmó que Claure “no es un angelito” y que está buscando que “le den algún pedacito de las reservas del litio y por eso hace campaña para la izquierda y la derecha”.

En entrevista del lunes, el empresario enfatizó que su intención con el litio es poder ayudar al Gobierno sin hacer “ningún negocio”. “Mi intención no es lucrar con el litio boliviano, sino creo que puedo utilizar todo lo que he aprendido en estos treinta y algo años de trabajo que llevo en el mundo, el poder ayudar a Bolivia a tomar el camino indicado. Tenemos un recurso natural que es muy importante”.

Claure ingresó en las últimas semanas a la palestra política y electoral tras la publicación de una encuesta que reveló que el expresidente Evo Morales y Manfred Reyes Villa ocupan el 18% de preferencia del voto; sin embargo, Arce está con solo con el 5%.

En la entrevista, el dirigente deportivo también afirmó que apoyará un candidato de la oposición, surgido de un consenso y de unas primarias, para derrotar al Movimiento Al Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones de 2025.