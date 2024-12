Morales afirma que Arce lanzó su candidatura hacia las elecciones 2025 y que Manfred es su “aliado”

Según Morales existen pugnas internas en el ala «arcista» del MAS, entre luchistas y castillistas

El líder de los cocaleros y expresidente Evo Morales afirmó que el presidente Luis Arce “prácticamente” lanzó su candidatura con miras a las elecciones 2025, el pasado miércoles y que Manfred Reyes Villa es su “aliado”.

“Lucho prácticamente se lanzó a la candidatura presidencial, es su derecho se respeta. Pero ahora nos damos cuenta, por qué no quería ir a las primarias, ni cerradas ni abiertas, si no hay primarias no hay democracia”, dijo en su programa dominical en radio RKC.

Según Morales, Arce el pasado miércoles en su discurso emitido en el aniversario de partido, quiso dar un perfil de izquierdista. “Escuche un discurso como izquierdista, quién puede creer que Lucho es de izquierda, los arcistas son derecha. Además, que nos robaron ilegalmente la sigla del MAS, nos quieren robar el discurso de izquierda”, señaló.

Dijo que revisó la militancia del presidente Arce y que se inscribió al MAS en el 2018, por lo que según el estatuto no podrá ser candidato, porque se requiere 10 años de militancia.

“Además su candidato, su aliado es Manfred Reyes Villa, cómo va venir Manfred desde Estados Unidos para ser gobierno, tiene 13, 14 15 procesos. Manfred es candidato a Lucho eso todo mundo lo sabe”, agregó.

Morales dice tener conocimiento de que existen pugnas internas en el ala “arcista” del MAS. “Gente cercana a la Casa del Pueblo dicen que hay peleas internas, algunos se creen dueños de Bolivia, hay luchistas y castillistas”, añadió.

