Morales califica su orden de aprehensión como un tema netamente político

También aseguró que hay seguidores que buscan ir a dar seguridad al trópico de Cochabamba

Por Diego Gonzales Montecinos

Fuente: Visión 360

El exmandatario, Evo Morales dijo este domingo en su programa de radio que la orden de aprehensión que existe en su contra, según informaron desde la fiscalía de Tarija, es un acto netamente político y que incluso no se respetaron procedimientos.

“es una acción netamente política, que yo sepa, si no hay víctima, no hay delito, primera cosa. Segundo, este tema ha sido investigado en el 2020, de oficio, y ha sido rechazado. Ahora, Lucho de oficio otra vez lo investiga, por el Código del Procedimiento Penal, no puede haber una investigación dos veces sobre un hecho”, dijo Morales.

El expresidente también mostró incredulidad ante esta orden de aprehensión, sobre todo por la fecha en la cual se emitió según informaron de la fiscalía y los dichos de las autoridades gubernamentales.

“Estaba viendo en un documento, a ver, esa conferencia, la fiscal dice, el mandamiento de detención, de aprehensión, había sido del 16 de octubre. Desde el 16 de octubre hay un mandamiento de aprehensión, el acto de balacera e intento de magnicidio. Fue el 27 de octubre”, afirmó

Además acotó “Ayer (Roberto) Ríos aseguró que la orden de aprehensión en contra de Morales no llegó a la policía. Si no había orden de aprehensión, el ministro ratificó eso. ¿A quién creemos? ¿A la fiscal? ¿Al viceministro? ¿Al ministro?”.

Respecto a las audiencias en las que fue citado, Morales dijo, “cuando últimamente dice (Eduardo Del Castillo), que aprehensión, que detención, no soy tonto pues. Tiene que presentarse en Tarija y tontamente han ido y dicho, aquí les traje 600 policías, 200 más, son 800, cerca 1.000. ¿Qué voy a ir a entregarme ahí? Por favor”.

Seguridad

El expresidente volvió a denunciar planes que tienen en su contra para incluso quitarle la vida y aseguró que en el Trópico de Cochabamba existen seguidores que cuidan su integridad e incluso quieren de otros sectores del país coadyuvar con esta tarea.

“como denunciamos, el ministro (Del Castillo), repito nuevamente, con el general Vilca, con algunos generales, pocos generales de la policía, para que no sea candidato (buscan) matar o expulsar a Evo del país. Ese es el plan que tiene para que lo sepa todo Bolivia”, aseguró Morales.

Pero respecto a la seguridad, el exmandatario agradeció a alguno militares y policías que le informan, y también dijo que “los compañeros de Trópico, hacen mucho esfuerzo, dan seguridad. Me están llamando de algunos departamentos, ´Evo, podría venir a darte seguridad por un, dos o tres días’, las juventudes de Cochabamba también se han reunido quieren venir a dar seguridad a Lauca Ñ. No he pedido nada, va creciendo esta clase de sentimiento de venir acá, dar seguridad, dar fuerza”.

