Movilizados vandalizan las oficinas de la Federación Andina de Chóferes en El Alto

Los conductores de base acusan a sus dirigentes de ser funcionales al gobierno de Luis Arce Catacora

Choferes de minibuses que cumplen una jornada de protesta en El Alto, tomaron las oficinas de la Federación Andina de Chóferes en protesta por la pasividad de sus dirigentes a quienes acusan de no coordinar medidas ante el alza de los precios de los repuestos e insumos necesarios para el mantenimiento de sus vehículos de transporte de pasajeros, la escasez de combustible y el desmesurado incremento de los productos de la canasta familiar.

Pese a que la convocatoria fue realizada por la dirigencia del sector de transporte urbano de esa ciudad a la cabeza de su máximo representante, Reynaldo Luna, en el momento en que se efectuaba el acto central en la ceja de El Alto, del cual debían salir las resoluciones, los movilizados empezaron a lanzar arengas y estribillos contra sus representantes a quienes señalan como seguidores de la actual gestión gubernamental, estos tuvieron que huir del lugar ante la virulencia de los reclamos.

“Estos dirigentes se han prestado al gobierno de Arce para dar la espalda a la base, la base hoy en día cómo está, cómo trabaja, el pasaje está minimizado, y la canasta familiar dónde está; era simplemente una convocatoria pacífica donde nuestros dirigentes tenían que dar un informe del alza del aceite (vehicular), de los repuestos, la canasta familiar, pero lamentablemente no ha habido respuesta, los señores han hecho caso omiso, se han escapado en un taxi, por una justa razón nos estamos movilizando, no somos vándalos”, apuntó uno de los conductores.

Los conductores de base argumentan que no tienen confianza en sus dirigentes y los acusan de ser funcionales al Gobierno de Luis Arce, por ello, no demandan una reacción de sus afilados quienes sufren el rigor de la crisis que afronta el país y, sobre todo, los sectores empobrecidos que viven del día a día; además, advierten que tomarán otras instituciones como la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve El Alto) y la Central Obrera Regional (COR) porque no se pronuncian ante la difícil situación económica.

“Que esto sirva como ejemplo, porque todos estos transportistas somos también alteños, señores eternos de las juntas vecinales de El Alto, señores de la COR, no se hagan la burla de los alteños, de los vecinos de diferentes zonas, estos transportistas también vivimos en las diferentes zonas y cuidado que nos autoconvoquemos y que vayamos a intervenir la COR y a las juntas vecinales; convoquen porque han subido los repuestos, la canasta familiar; el señor Arce Catacora ha comprado a las organizaciones, pero este es el pueblo”, apuntó.

Los transportistas de El Alto piden que se dé curso a su pedido de lo que denominan una nivelación del pasaje, en consecuencia, que la tarifa nocturna suba a dos bolivianos, con el control respectivo para evitar el ‘trameaje’. Aseguran que el dinero que perciben por el servicio no les alcanza para sostener a sus familias y reponer los repuestos dañados de sus vehículos por el incremento que sufrieron debido a que los importadores actualizaron los precios al cambio paralelo del dólar, lo que supuso un incremento de más del cuarenta por ciento en los insumos, aspecto que se agrava por las largas filas que deben efectuar para conseguir combustibles.