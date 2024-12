Muere Rey Misterio Sr., leyenda de la lucha libre mexicana

El sensible fallecimiento de la leyenda del pancracio nacional fue a dado a conocerse por su hijo en facebook

La lucha libre mexicana se vistió de luto este viernes 20 de diciembre, tras darse a conocer el fallecimiento de Miguel Ángel López Díaz, conocido en el mundo del cuadrilátero como Rey Misterio Sr. La noticia fue compartida por su hijo a través de Facebook, conmocionando a fanáticos y colegas del deporte.

“Amigos y familiares. Lamento comunicarles que mi Sr. Padre, Miguel Ángel López Díaz, Rey Misterio Sr., falleció hoy por la mañana. Se les mantendrá al tanto. Gracias”, escribió el hijo del exgladiador.

Rey Misterio Sr., oriundo de Tijuana, Baja California, fue una figura clave en la lucha libre mexicana y una influencia determinante en la carrera de su sobrino, Rey Mysterio Jr., quien se ha convertido en una leyenda de la WWE. A pesar de no alcanzar el mismo reconocimiento internacional, su impacto en el deporte es incuestionable.

¿Quién fue Rey Misterio Sr.?

Miguel Ángel López Díaz inició su carrera deportiva en el boxeo, buscando desarrollar un físico más fuerte. Sin embargo, tras perder algo de capacidad para golpear, sus entrenadores le sugirieron explorar la lucha libre. Su hermano fue quien lo introdujo en este mundo, llevándolo a entrenamientos que marcarían el inicio de una carrera legendaria. Rey Misterio Sr. debutó como luchador profesional el 6 de enero de 1976, en un evento llamado “Día de los Reyes”.

En 1987, López Díaz fundó un gimnasio junto a otras estrellas de la lucha libre, como Negro Casas y Súper Astro. Este espacio fue una cuna para nuevas generaciones de luchadores, entrenando a talentos como Konnan, Psicosis, Halloween, Damián 666 y, por supuesto, a su sobrino Rey Mysterio Jr., quien alcanzaría la fama internacional.

Rey Misterio Sr. también tuvo participación en eventos internacionales, destacando su actuación en el evento “Starrcade World Championship Wrestling” de 1990, transmitido bajo el sistema Pay-Per-View. En ese evento, hizo equipo con Konnan para representar a México en el “Memorial de Pat O’Connor Copa Internacional”. Aunque lograron vencer al equipo del Reino Unido en la primera ronda, fueron derrotados por The Steiner Brothers en la segunda.

Su legado se extiende más allá de sus logros en el ring. En una entrevista de 2014, Rey Mysterio Jr. expresó la influencia que su tío tuvo en su vida y carrera: “Prácticamente gracias a él yo soy parte de este deporte tan bonito. Crecí con él y, como él no tenía hijos, yo era como un hijo para él. Me jalaba para donde quiera que fuera. Gracias a él me envicié en este deporte”.

A los 66 años de edad, Rey Misterio Sr. deja un vacío profundo en la lucha libre mexicana. Su dedicación y pasión por el deporte siguen siendo un ejemplo para las generaciones actuales y futuras.