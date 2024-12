El ex mandatario falleció en su casa de Plains, en el estado de Georgia. El demócrata fue jefe de Estado entre 1977 y 1981, y recibió el Premio Nobel de la Paz en 2002

Jimmy Carter murió a los 100 años





El ex presidente de Estados Unidos Jimmy Carter murió este domingo a los 100 años en su casa de Plains, según le confirmó su hijo al diario The Washington Post.

Carter, que se encontraba en su hogar en cuidados paliativos, y votó en las pasadas elecciones, había recibido tratamiento por una forma agresiva de cáncer de piel tipo melanoma, con tumores que se habían extendido al hígado y al cerebro.

El Centro Carter dijo que el 39º presidente murió el domingo, más de un año después de ingresar en cuidados paliativos, en su casa de Plains, Georgia, donde él y su esposa, Rosalynn, fallecida en noviembre de 2023, vivieron la mayor parte de su vida.

Carter, un demócrata moderado ganador del Premio Nobel de la Paz, se presentó a las elecciones presidenciales de 1976 como un gobernador de Georgia poco conocido, con una amplia sonrisa, una efusiva fe baptista y planes tecnocráticos para un gobierno eficiente. Su promesa de no engañar nunca al pueblo estadounidense resonó tras la desgracia de Richard Nixon y la derrota de Estados Unidos en el sudeste asiático.

“Si alguna vez les miento, si alguna vez hago una declaración engañosa, no me voten. No merecería ser vuestro presidente”, dijo Carter.

Jimmy Carter y su esposa Rosalynn saludan a la multitud tras el discurso del ex presidente antes de la Convención Nacional Demócrata de 2004, en el FleetCenter de Boston, Massachusetts (REUTERS/Brian Snyder)

Su victoria sobre el republicano Gerald Ford, cuya fortuna cayó tras indultar a Nixon, se produjo en medio de las presiones de la Guerra Fría, los turbulentos mercados del petróleo y la agitación social en torno a la raza, los derechos de la mujer y el papel de Estados Unidos en el mundo. Entre sus logros figura la mediación para la paz en Oriente Medio, al mantener al Presidente egipcio Anwar Sadat y al Primer Ministro israelí Menachem Begin en Camp David durante 13 días en 1978.

Pero su coalición se dividió bajo una inflación de dos dígitos y la crisis de los 444 días de rehenes en Irán. Sus negociaciones acabaron devolviendo a casa con vida a todos los rehenes, pero en un insulto final, Irán no los liberó hasta la toma de posesión de Ronald Reagan, que le había derrotado en las elecciones de 1980.

Humilde y de vuelta en Georgia, Carter dijo que su fe le exigía seguir haciendo todo lo que pudiera, durante todo el tiempo que pudiera, para intentar cambiar las cosas. Él y Rosalynn cofundaron el Centro Carter en 1982 y pasaron los 40 años siguientes viajando por el mundo como pacificadores, defensores de los derechos humanos y paladines de la democracia y la salud pública.

Galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2002, Carter ayudó a aliviar las tensiones nucleares en Corea del Norte y del Sur, a evitar una invasión estadounidense de Haití y a negociar el alto el fuego en Bosnia y Sudán. En 2022, el centro había supervisado al menos 113 elecciones en todo el mundo. Carter estaba decidido a erradicar las infecciones por el gusano de Guinea como una de sus muchas iniciativas sanitarias. A los 90 años, los Carter construían casas con Hábitat para la Humanidad.

El ex presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, el ex presidente de Egipto, Anwar Sadat, y el ex primer ministro de Israel, Menachem Begin, se toman de las manos para celebrar la firma del Tratado de Paz entre El Cairo y Tel Aviv (Reuters)

La opinión generalizada de que era mejor como ex presidente irritaba a Carter. Sus aliados se alegraron de que viviera lo suficiente para que biógrafos e historiadores revisaran su presidencia y la declararan más impactante de lo que muchos entendieron en su momento.

Impulsado en 1976 por los votantes de Iowa y del Sur, hizo una campaña sin florituras. Los estadounidenses quedaron cautivados por el serio ingeniero, y aunque una entrevista en Playboy durante el año electoral provocó burlas cuando dijo que “había mirado a muchas mujeres con lujuria. He cometido adulterio en mi corazón muchas veces”, los votantes cansados del cinismo político lo encontraron entrañable.

La primera familia estableció un tono informal en la Casa Blanca, llevando su propio equipaje, intentando silenciar el tradicional “Salve al Jefe” de la Banda de Marines y matriculando a su hija Amy en escuelas públicas. Carter fue objeto de burlas por llevar una chaqueta de punto e instar a los estadounidenses a bajar el termostato.

Carter junto a los ex presidentes demócratas Barack Obama y Bill Clinton, y la ex primera dama Michelle Obama, frente al monumento a Lincoln en Washington (REUTERS/Jason Reed)

Pero Carter preparó el terreno para una reactivación económica y redujo drásticamente la dependencia de Estados Unidos del petróleo extranjero desregulando la industria energética junto con las líneas aéreas, los trenes y los camiones. Creó los departamentos de Energía y Educación, nombró a un número récord de mujeres y no blancos para puestos federales, preservó millones de acres de naturaleza salvaje en Alaska e indultó a la mayoría de los evasores del servicio militar en Vietnam.

Haciendo hincapié en los derechos humanos, puso fin a la mayor parte del apoyo a los dictadores militares y se enfrentó a los sobornos de las empresas multinacionales firmando la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Convenció al Senado para que ratificara los tratados del Canal de Panamá y normalizó las relaciones con China, una consecuencia del acercamiento de Nixon a Pekín.

Pero los giros bruscos en asuntos exteriores le pasaron factura.

Jimmy Carter recibió el Premio Nobel de la Paz (AP)

Cuando la OPEP subió los precios del crudo, haciendo que los conductores hicieran cola para comprar gasolina mientras la inflación se disparaba al 11%, Carter intentó animar a los estadounidenses a superar “una crisis de confianza”. En cambio, muchos votantes perdieron la confianza en Carter tras el infame discurso que los medios de comunicación bautizaron como su discurso del “malestar”, a pesar de que nunca utilizó esa palabra.

Después de que Carter aceptara a regañadientes admitir en Estados Unidos al Sha de Irán en el exilio para que recibiera tratamiento médico, la embajada estadounidense en Teherán fue invadida en 1979. Las negociaciones para liberar rápidamente a los rehenes fracasaron y ocho estadounidenses murieron al fracasar un intento de rescate militar de alto secreto.

Carter también tuvo que dar marcha atrás en el tratado de armas nucleares SALT II después de que los soviéticos invadieran Afganistán en 1979. Aunque los historiadores reconocerían más tarde que los esfuerzos diplomáticos de Carter aceleraron el final de la guerra fría, los republicanos tacharon su poder blando de débil. Los llamamientos de Reagan a “hacer América grande de nuevo” resonaron, y venció a Carter en todos los estados excepto en seis.

Fotografía del 29 de noviembre de 2023 del ex presidente Jimmy Carter durante el funeral de su esposa, la ex primera dama estadounidense Rosalynn Carter, en Georgia (EFE/ Alex Brandon)

Nacido el 1 de octubre de 1924, James Earl Carter Jr. se casó con Rosalynn Smith, natural de Plains, en 1946, el año en que se graduó en la Academia Naval. Tras la muerte de su padre, trajo a su joven familia de vuelta a Plains, abandonando su carrera en la Marina, y pronto centraron sus ambiciones en la política. Carter llegó al Senado estatal en 1962. Después de que los votantes rurales blancos y negros le eligieran gobernador en 1970, atrajo la atención nacional al declarar que “el tiempo de la discriminación racial ha terminado”.

Carter publicó más de 30 libros y siguió siendo influyente cuando su centro volcó su defensa de la democracia en la política estadounidense, supervisando una auditoría de los resultados de las elecciones presidenciales de Georgia en 2020.

Tras un diagnóstico de cáncer en 2015, Carter dijo sentirse “perfectamente a gusto con lo que venga”.

“He tenido una vida maravillosa”, dijo. “He tenido miles de amigos, he tenido una existencia emocionante, aventurera y gratificante”.