“Navidad triste”: Gremiales de El Alto alertan por la caída de ventas y la crisis económica nacional

El representante de los gremiales de El Alto, Toño Siñani, expresó que el sector vive una «Navidad triste» debido a la drástica reducción de las ventas, que este año apenas alcanzan a vender entre el 30% y el 40% de su mercadería. Según el dirigente, la población prioriza la compra de alimentos básicos sobre productos como juguetes o prendas de vestir, reflejando la severa crisis económica que afecta al país.

Comerciantes venden luces navideñas en el centro de La Paz. Foto ABI

“Cuando salimos a trabajar, las ventas se redujeron. Antes lográbamos vender más, pero ahora solo llegamos al 30%. Hemos perdido un 70% porque no tenemos mercadería suficiente para surtir nuestra oferta, y lo poco que conseguimos está con precios elevados por los mayoristas”, explicó el dirigente gremial.

La situación, según Siñani, no solo afecta al sector gremial sino también a otros rubros. “El autotransporte está intentando subir el precio del pasaje porque los ingresos no les alcanzan. Los repuestos suben, hay filas para conseguir combustible, y la gente ya no busca juguetes o ropa para regalar, sino alimentos para la canasta familiar. Es una Navidad muy triste para todos los bolivianos”, agregó.

Durante 2024, el país experimentó un incremento en los precios de alimentos y bienes básicos, acompañado de una desaceleración en la actividad comercial. La inflación, el desempleo y la falta de liquidez en el mercado golpearon a las familias bolivianas, quienes se ven obligadas a priorizar lo esencial sobre otros gastos.

Además, sectores como el transporte reportan complicaciones por el aumento de precios en insumos y la escasez de combustible, mientras que comerciantes minoristas lidian con la falta de mercadería y el encarecimiento de productos.

Los gremiales, uno de los sectores más representativos de la economía informal, señalan que este panorama se agravó en diciembre, un mes tradicionalmente fuerte en ventas. Para Toño Siñani, estas fiestas dejan al descubierto una crisis que afecta no solo al comercio, sino a la calidad de vida de la población en general.

Frente a esta realidad, el dirigente hace un llamado a las autoridades para atender de manera urgente las necesidades del sector y garantizar condiciones que permitan la reactivación económica.

