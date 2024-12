“Ni tibios, ni cobardes, ni traicioneros”: Camacho remarca que la unidad es clave para sacar del poder al MAS

Pablo Cambará Ferrufino

Este 28 de diciembre se cumplen dos años de la aprehensión del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por lo que sus seguidores, familiares y amigos participaron de una caravana que recorrió el segundo anillo, desde la avenida Busch hasta el Cristo Redentor y que prosiguió hasta el canal Pedro Vélez y quinto anillo, lugar donde se dio “el secuestro” de la autoridad, como denuncian sus adeptos.

En este punto, se realizó una concentración en la que se leyó una carta que contenía el mensaje de Camacho que remarcaba la importancia de la unidad de la oposición con miras a las elecciones de 2025.

“No somos tibios, no somos cobardes y no somos traicioneros”, dijo Camacho a través de las palabras del asambleísta Zvonko Matkovic, que fue el encargado de leer la misiva enviada por el gobernador desde su encierro en la cárcel de Chonchocoro.

En dicha carta también se remarca que el horizonte se ve oscuro, pero que “hay un camino para salir de este pozo en el que el masismo de Evo (Morales), (Luis) Arce y sus cómplices nos han metido, y ese camino es la unidad”.

“La unidad democrática es lo único que nos puede asegurar el triunfo y va marcar el fin de la dictadura, de los avasallamientos, de la corrupción, del ataque al modelo productivo cruceño y a las personas que representan sus valores. La unidad no es solo una opción electoral, es un deber moral en el que estamos trabajando con determinación, valentía y compromiso”, señaló Camacho.

El gobernador cruceño firmó hace poco un acuerdo con otros líderes de oposición como Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y Carlos Mesa con quienes, de acuerdo a lo expuesto por ellos mismos, se busca una candidatura única para enfrentar al MAS en las urnas.

En horas de la mañana de este sábado se llevó adelante una misa en la que participaron familiares y amigos del gobernador, entre ellos su esposa, Fátima Jordán, quien señaló que seguirán luchando por la libertad de la autoridad y la de otros presos políticos.

Ella estuvo acompañada por el padre del gobernador. En la misa también participó el expresidente Jorge Tuto Quiroga.

”Encarcelamiento ilegal”

Algunos líderes de oposición como Carlos Mesa y Samuel Doria Medina se refirieron a los dos años de la aprehensión del gobernador cruceño y mostraron concordancia con las acciones que se generan en rechazo “al encarcelamiento ilegal” del que sería blanco la autoridad departamental.

“Nos sumamos a la protesta del pueblo cruceño y de la oposición democrática ante la persistencia del encarcelamiento ilegal, inconstitucional e inhumano del gobernador Camacho, preso político del oprobioso régimen masista. Su liberación y la de todos los perseguidos en Boliva, es un imperativo y una deuda que saldaremos tras las elecciones de 2025”, dijo Mesa a través de sus redes sociales.

Mientras que Samuel calificó a Camacho como uno de los protagonistas imprescindibles de la historia democrática destacando “su visión y valentía” que “han modelado la salida de libertad que se vislumbra en 2025”.