Oruro: Personas con discapacidad manifestaron su molestia por largas filas para cobrar bono

Beneficiarios del bono “Eustaquio Moto Méndez” tuvieron que esperar hasta diez horas bajo el sol y la lluvia para recibir su pago acumulativo en Oruro.

Personas con discapacidad grave y muy grave que reciben el bono “Eustaquio Moto Méndez”, acumulativo de 250 bolivianos mensuales, enfrentaron largas filas, esperando hasta 10 horas y soportando las inclemencias del tiempo para poder cobrar este beneficio.

Desde el 16 de diciembre, la Dirección de Igualdad de Oportunidades (DIO) del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO) ha estado realizando el pago del bono de discapacidad para aquellos ciudadanos que se encontraban rezagados.

Según el artículo 10 del Decreto Supremo Nº 3437, que regula el pago del bono, se establece que los beneficiarios tienen la opción de acumular y cobrar el bono mensual hasta el 20 de diciembre de cada año.

Problemas en el sistema de pago

Durante los días en que se llevó a cabo el pago del bono de discapacidad para los rezagados, surgieron múltiples quejas sobre el sistema que la DIO utiliza para efectuar los pagos, el cual no contempla las largas filas y otros inconvenientes que se repiten cada año.

Derechos de los beneficiarios

Jesús Elías, uno de los beneficiarios del bono, afirmó que el cobro acumulativo del bono mensual está claramente establecido en el Decreto Supremo Nº 3437 y es un derecho de todos los beneficiarios.

“La norma lo dice, es una prerrogativa que tienen las personas con discapacidad para poder acumular, y lo único que tiene que hacer la DIO es cumplir la norma. Que la gente pueda acumular es su derecho, y lo que la DIO tiene que velar es justamente la resolución de un problema que implica atender a tantos rezagados que definitivamente deciden acumular. No importa las razones, no importa por qué no vienen, pero es su derecho”, aseveró Elías.

Durante los días de pago, se observó una gran cantidad de personas con discapacidad en sillas de ruedas haciendo fila y esperando poder cobrar el bono, exponiéndose a las inclemencias del tiempo. Algunos incluso tuvieron que dormir en el lugar para no perder su turno.

“No estamos hablando de gente que puede estar un par de horas de pie, estamos hablando de gente con grandes problemas de salud, y que lamentablemente se dan estos despropósitos completos. El sistema de información es pésimo, la gente no sabe qué hacer; la revisión incluso hasta del orden en el que uno tiene que llevar las fotocopias dice mucho del sistema que la DIO ha asumido para realizar los cobros”, exclamó Elías.

Largas filas provocaron molestia en los beneficiarios / LA PATRIA

Seguimiento de la situación

Por su parte, Daniel Wilcarani, jefe de la Unidad Especializada para Personas con Discapacidad, que depende de la Gobernación de Oruro, informó que se identificó que entre 3 y 4 personas no pudieron cobrar el bono a pesar de estar habilitadas en la plataforma “Eustaquio Moto Méndez”; sin embargo, no aparecen en la lista del Sigep.

“Esperemos también que estas personas puedan ser subsanadas más adelante. Si en esta gestión no se pudiera, en la siguiente no tendría que haber más problemas. Desde 2018 se viene pagando este bono mensual y cada año que pasa hay más problemas con el pago. Es nuestro deber coadyuvar en todo el proceso del trámite cuando se presentan problemas”, indicó Wilcarani.