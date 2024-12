Otra vez lo mismo… pero peor

Carlos federico Valverde Bravo

Vuelvo a escribir, (haciendo “comper”, para recuperar la postura) agradeciendo a quienes tengan la gentileza de publicarme; es como comenzar de nuevo… pero hay que hacerlo… más duele el país que las cervicales, de manera que ahí vamos.

El presidente Arce volvió a “sus andadas”; se fue al El Alto, donde cree tener el aprecio de alguna parte de su población y ahí ensayó el segundo de los 3 elementos o acciones políticas ensayados por desesperación para distraer, por un lado, el foco de atención en elementos centrales del debate político y, por el otro, generar una situación tensa y confrontativa que le reditúe algunos puntos que lo ayuden a levantar, en algo, su maltrecha imagen pública.

Ante de entrar al tema central de este texto, vale la pena recordar que los problemas reales del país son: falta de dólares (pudiera decir ausencia y no quedaría mal), escasez de combustibles, contrabando (de ida y vuelta; a la inversa dice el derrotado modelo socialista sigloveintiunero), corrupción e incapacidad de concertar en el parlamento y sociedad civil, un plan para salir de la paupérrima situación en la que nos encontramos.

Dicho y marcado lo de arriba, vamos al escenario confrontativo ensayado por Arce Catacora, que comenzó como una provocación al anuncio de algunas personas que pretendieron hacer un cabildo en el Cristo Redentor, (4 de diciembre), cuando al mismísimo presidente se le ocurrió “fogonear” el acto de Santa Cruz, con el desafío de incluir en el PGE (Presupuesto General del Estado) una medida que le permitiría la “confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”, como si tal texto no fuera una repetición de normas vigentes y anteriores que consideran tal cosa, pero, esto es lo que demuestra el hecho provocador: hay que amenazar a los productores de alimentos, (sobre todo), de Santa Cruz, con tal situación.

Al final, el vienes 6 de diciembre, se dedicaron a “invadir” ingenios arroceros por ocultamiento y acopio, cuando lo lógico es que un ingenio arrocero tenga material o producto, cuando en esos lugares es época de actividad, porque hay que “deschalar” o pelar, en las mejores condiciones posibles para no quebrar el grano. Pero eso también lo sabía el gobierno, pero allá, en el horrible mamotreto donde trabaja (es un decir) Arce, necesitan generar reacciones que les permitan reprimir y confrontar; eso es mejor que buscar a Cindy Saraí, encausar al estuprador y pedófilo, Evo Morales, buscar a los baleadores de policías, en los bloqueos del huído, capturar a los narcos que corrieron a los UMOPARes en el Trópico y en el Beni y/o… destruir el aparato invasor de tierras en el oriente (3 detenidos no hacen mella a la intacta estructura guerrillera disfrazada de interculturales masistas que persiguen el copamiento territorial electoral masista/comunista Sigloveintiunero.

Pero eso llegó hasta ahí… al menos por los poco más de 20 días que faltan hasta fin de año: la Comisión de Planificación en el parlamento (mayoría oficialista) dejó “sin efecto, porque no venía al caso” la intención presidencial de incautar y abusar, pero eso ya era lo de menos, ya generaron preocupación y movimiento en el departamento que genera el 75% de lo que come el país.

Y se vino la “segunda estrategia de la trica provocadora”; Arce fue a El Alto y, justo donde estaba una mujer que reclamaba por arroz y aceite, estaban las cámaras de TV, también y ante el reclamo… al presidente se le ocurrió que esta era una acción de los “cambitas que como el 2008 y 2009, le estaban jugando sucio al país… el mismo día se conocieron denuncias sobre una venta de 2.000 toneladas de arroz de parte de EMAPA al extranjero… no se aportaron pruebas pero, es una denuncia que se debe seguir, a ver dónde se llega

Nunca creí que lo de “los Cambitas” sea el problema, (aunque le recomiendo al trio cruceño, encabezado por mi querido amigo Armando Terceros que se escondan por un tiempo porque esos cretinos son capaces de detenerlos por investigación en agio y especulación) sino dónde se lo dice.. en El Alto, donde el 2019 se humilló a cruceños que llegaban a ese aeropuerto, obligándolos a hincarse para pasar bajo una pita; está claro que Arcecito sabía dónde estaba y porqué “castigaba a los cruceños, como si hubiera dicho un chisme… segundo intento….la trica estaba en marcha…. seguramente pretendía que el pueblo cruceño reaccione dándoles lugar a reprimir como ya están acostumbrados a hacerlo en los lugares que no les son favorables políticamente, es decir Santa Cruz y sus alrededores, hecho que les ayudaría a distraer los puntos centrales de la crisis del país.

Pero no se logró el efecto buscado y aplicaron, inmediatamente el tercer intento: decidieron suspender las exportaciones (como el 2008) con el estúpido argumento de que… al no haber aceite en las calles, si se suspenden las exportaciones, los industriales se verán obligaos a vender en las calles del país, lo que no puedan vender afuera… una estupidez total, porque hay excedente suficiente para hacer las 2 cosas; que solo se trata de controlar la ilegalidad de los intermediarios” y la complicidad/incapacidad de EMAPA. Quién le hace entender al genial presidente Tilín, que el país está perdiendo la posibilidad de ingresar miles de millones de dólares en divisas frescas… básico el razonamiento del “posgraduado en Inglaterra”, pero así funciona él… en eso no me meto; de paso… dejan a los especuladores seguir con sus tareas de contrabandear “a la inversa” aceite, arroz y lo demás… porque son compañeros y hermanos del proceso de cambio tan venido a menos…

No lograron sus objetivos inmediatos, el llamado Cabildo apenas juntó gente, aunque entre sus amenazas están la de un paro indefinido desde la primera quincena de enero; seguramente Arce y sus amiguitos esperan que haya al menos intento de alguna acción. Les recuerdo que el paro indefinido fue rechazado incluso por el equipo a cargo de las RRSS del Gobernador Camacho, en cuyo movimiento milita más de uno de los organizadores e impulsores del acto citado.

No le dio resultado a Arce que sigue mal manejando al país, pero le queda la esperanza de que se intente lo del paro… de manera que, tras hacer uso de la palabra en la Cumbre del Mercosur, alertó de la generación de “procesos desestabilizadores” en esta parte del continente. Casualidad? No, parte de la estrategia de la “triada violenta” que busca desestabilizar al país desde el gobierno. No le fue bien a Tilín… Mercosur este año será presidido “pro tempore”, por Javier Milei… a ver en que termina esto y cuánto logra Arce en ese otro escenario.

Por último… marco eso de la comunistización el Estado, con mucha preocupación, pero con certeza en lo que expreso… un estado comunista o socialista del Siglo XXI es un Estado de represión y de límites a la actividad privada (pasa en Bolivia) , de manejo concentrado de los poderes institucionales del Estado (pasa en Bolivia) y de subvenciones, dádivas, bonos y prebenda (pasa en Bolivia)… será que van a empobrecer y limitar a los privados para tenerlos controlados por la vía de licencias y cupos de exportación?

No descartemos nada…. (terminé con 2 descansos, pero vamos yendo, contrario al país, estoy mejorando)

