Pacientes con cáncer sufren escasez de fármacos y Colegio Médico lo atribuye a falta de dólares

El colegiado advirtió que la situación del sector farmacéutico pueden empeorar el próximo año.

eju.tv

En la ciudad de La Paz, los enfermos con cáncer sufren por la falta de medicamentos en el Sistema Universal de Salud (SUS), una carencia que el Colegio Médico atribuye a la escasez de dólares para comprar los fármacos.

«Tenemos el reporte de muchos pacientes, no hay los medicamentos para cuidados paliativos, son medicamentos para controlar el dolor y eso nos preocupa porque muchos pacientes no pueden dejar de tomar, no es un tratamiento de 10 días y tienen que dejarlo, esto es permanente para que tengan mejor calidad de vida», declaró a Unitel la presidenta de la Asociación de Personas y Familiares con Cáncer, Rosario Calle.

La representante de sector precisó que les hace falta morfina, tramadol y anfígeno, entre otros medicamentos destinados a controlar el dolor de los pacientes, los cuales son difíciles de conseguir y, además, son costosos en las farmacias, «por eso pedimos que estos medicamentos que están dentro del SUS tiene que estar disponible para los pacientes con cáncer».

Por su parte, el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, advirtió que esta situación de desabastecimiento en las farmacias del SUS y del sistema privado puede empeorar el próximo año por la escasez de divisas extranjeras en el país.

«Las empresas están solamente trayendo lo mínimo necesario y va a haber un momento en que lastimosamente el próximo año, yo creo, se van a encarecer más los medicamentos, ya que los pacientes que tienen que comprarse van a comprar muy caro y la Seguridad Social en su conjunto no sé si se pueda abastecer de oncológicos para la siguiente gestión, esperamos que el Gobierno pueda hacer algo con la industria farmacéutica, que es proveer de dólares», declaró Larrea.