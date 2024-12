Para Samuel es una certeza que el próximo presidente no será del MAS

Considera que la población está preocupada en que se resuelva la crisis económica, por lo que él sería una buena alternativa a la presidencia.

eju.tv / Alejandra Hinojosa

El empresario y político, Samuel Doria Medina, quien recientemente firmó un pacto de unidad junto a Carlos Mesa, Tuto Quiroga y Luis Fernando Camacho, considera que es una certeza que el próximo presidente no será del Movimiento al Socialismo.

En entrevista con Jimena Antelo, en el programa No Mentirás, Samuel Doria Medina, tras ser consultado sobre ¿quién será presidente? Bromeó diciendo «no soy adivino, seré visionario, pero no adivino», sin embargo, descartó que el próximo presidente vaya a ser del MAS, «yo creo que me van a elegir presidente en agosto de 2025, porque yo sé cómo resolver la crisis económica, tengo la experiencia y esa es la preocupación principal de la población» aseveró.

Al ser consultado sobre quién podría ser elegido presidente, Samuel señaló que la población está preocupada en que se resuelva la crisis económica, por ello cree que puede ser elegido presidente en los próximos comicios, «la gente me conoce, ha podido ver lo que hago, si cumplo las cosas o no cumplo, si soy confiable o no, entonces no creo que la población en un momento tan difícil quiera probar, cambiar, ver algo nuevo, yo creo que la población busca confianza y creo que la gente confía en lo que yo hago».

Considera que uno de los pasos importantes para mejorar la economía es «achicar el Estado», como lo hizo Milei, ya que hay muchos gastos que son innecesarios, entre ello señaló que reduciría la cantidad de Ministerios de 20 a 12.