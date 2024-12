Pese a orden de aprehensión, Morales se muestra en acto en Lauca Ñ y ratifica que será candidato con o sin el MAS

Este acto se realiza un día después de que la Fiscalía de Tarija informó que contra Morales pesa una orden de aprehensión y una imputación por el delito de trata.

[Foto: RRSS] / Evo Morales participó de un acto en el trópico

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En sus tres primeras intervenciones, hasta las 14:00, Morales no hizo mención a la orden de aprehensión ni a la imputación que pesa en su contra.

Solo mencionó que “su preocupación” es cómo se unen y cómo se fortalecen como frente político. En esta línea ratificó que será candidato presidencial el 2025 con o sin el MAS.

Declaración de Evo Morales

“Nos quieren robar la sigla, pero no nos roban los principios. Algunos compañeros dicen ‘que nos robarán las siglas, pero no nos robarán a Evo’”, dijo a tiempo de mencionar que en algún momento también quisieron “robarle” a Andrónico.

En un momento de su intervención, pese a la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), sostuvo que sigue siendo presidente del MAS-IPSP. Aunque, luego aseguró que participará de las elecciones generales, aunque con sigla prestada.

”En algunas reuniones yo escuché que vamos a dar dura batalla para recuperar el MAS-IPSP, a ver si nos va bien, pero dijeron nos vaya bien o no con MAS IPSP o sin MAS IPSP vamos a participar en las elecciones nacionales”, sostuvo a tiempo de mencionar que ya se reunieron con representantes de tres partidos políticos.

Agregó que quizá le regalen o le presten sigla política, ese es el debate, las negociaciones.

“Sin Evo sin Andrónico ¿para qué le sirve la sigla a Lucho (Luis Arce)?, no le sirve para nada y su candidato, su preferido se está hundiendo, Manfred Reyes Villa”, sostuvo.

En su pronunciamiento, criticó la gestión del presidente Luis Arce, con quien dijo que tiene “diferencias ideológicas y programática”.

Agregó que cuando Arce asumió decidió eliminar al menos cuatro ministerios, una receta, que dijo, es del Fondo Monetario Internacional (FMI), achicar el Estado para que solo se dedique a controlar. “Eso es para regular no invertir. Entonces ¿Quién invierte?, las transnacionales”, consideró.

“Ahora estamos peor que en el 2015. Antes no faltaba plata para pagar combustible. Ahora no hay dólares, antes no faltaba”, sostuvo en su uso de la palabra delante de sus bases al comenzar a referirse a la gestión del presidente Luis Arce.

En una parte de su intervención, Morales reconoció que en los últimos días participa de reuniones con distintos sectores para elaborar propuestas para Bolivia.