PGE 2025: Dirigente gremial de El Alto llama «burro» a ministro que pidió que vendan a precio justo

La Paz. – El dirigente gremial de la ciudad de El Alto, Antonio Siñani, llamó este martes “burro” al ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, quien dijo que la disposición de confiscación de productos, prevista en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, no afectará a los gremialistas, pero les pidió garantizar los productos a precio justo.

“Hay que decirle este ministro, ¿no tiene cabeza o qué? Aquí (en el PGE) bien claro dice que al que comercialice. ¿Quién es el que comercializa? Es el gremial pues, que no sea un burro. Realmente da bronca cuando hablan solamente por ellos. Ellos no nos dan economía, no nos han circulante. No solamente va a ser el atentado contra el gremial, sino contra el transportista, porque automáticamente cuando llevemos mercadería a cualquier lugar, van a confiscar hasta la movilidad”, señaló Siñani en declaraciones a la ANF.

El dirigente gremial pidió al gobierno de Luis Arce eliminar dicha disposición del PGE 2025 antes de ponerlo en vigencia por fuerza de decreto. El documento no fue analizado ni debatido en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) porque el presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, no llamó a sesión del pleno antes que el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, ordene vacaciones “forzadas” para los diputados y senadores.

La disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado faculta a las instituciones competentes a activar las acciones de control, fiscalización, confiscación y decomiso de productos en caso del incremento de precios.

“Con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”, señala el texto de esa disposición.

El miércoles pasado, el ministro Néstor Huanca negó que dicha disposición de confiscación de productos vaya a afectar los gremialistas, dijo que está pensado para los grandes empresarios que esconderían productos en sus almacenes para posteriormente especular.

“Los hermanos gremialistas no tienen que estar preocupados, más bien ellos tienen que garantizar de vender la producción a precios justos, ¿no? Lo que se está haciendo es qué todo alimento que se produce en el territorio boliviano, los grandes empresarios que almacenan (…), primero tienen que pensar en abastecer al mercado interno, vender esa producción a nuestros hermanos gremialistas y que los gremialistas también puedan abastecer a las familias, finalmente a la ama de casa”, señaló en esa oportunidad.

El dirigente gremial reiteró que, si el Gobierno no quita dicha disposición séptima del Presupuesto General, su sector se trasladará hasta las calles para evitar que el Gobierno ejerza control de los precios del mercado por la fuerza, cuando ni siquiera pueden solucionar la escasez de dólares, que es el principal factor del incremento de precio en la importación de productos.

“Si el Gobierno quiere que vendamos a un precio justo, ellos que nos den dólares. Ellos dicen que en el banco está a 6.96 bolivianos, pero en la realidad está 12,50 bolivianos (en el mercado negro). Si no quita esa disposición adicional, el 2025 automáticamente los gremiales nos vamos a ver en las calles”, advirtió Siñani.

