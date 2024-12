Planta avícola del Gobierno en La Paz demandará costos extra por traslado de pollos bebé y maíz desde oriente

Ante la millonaria inversión anunciada, surgieron nuevamente los temores de otra mala decisión del Gobierno boliviano en el gasto de dinero público en plena crisis, como sucede con las empresas estatales deficitarias

Fuente: ANF / La Paz

La planta avícola que el Gobierno pretende crear en La Paz demandará costos adicionales en la logística del traslado de pollos bebé y de maíz desde oriente a occidente, una inversión extra que no requiere la producción cruceña. El vicepresidente de la Cámara Agropecuaria de Bolivia, Rolando Morales, recomendó a las autoridades que consideren varios aspectos y no ejecuten mal los recursos de los bolivianos.

La jornada pasada, el presidente del Estado, Luis Arce, promulgó el Decreto Supremo (DS) 5285 que autoriza la creación de una Industria Avícola en el departamento de La Paz, con una inversión hasta de Bs 607.916.631.

Ante la millonaria inversión anunciada, surgieron nuevamente los temores de otra mala decisión del Gobierno en el gasto de dinero público en plena crisis, como sucede con las empresas estatales deficitarias.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“En este momento, estamos importando desde Santa Cruz hacia Cochabamba y occidente más del 90 % de los pollos bebé. Esa es otra interrogante. Seguro el Gobierno nacional, al momento de promulgar, ha debido de considerar. Es evidente, los pollos bebé y embriones los traen desde Brasil hasta Santa Cruz. Imagínense llevar desde Santa Cruz a La Paz, imagino que van a tener que tener una cadena de frío muy importante y una cadena logística de altísimo valor”, advirtió Morales en entrevista con la ANF.

Otra de las inversiones adicionales será el traslado del maíz, que se produce en oriente, para alimentar a los pollos bebé en la planta de La Paz, a menos que se pretenda criar a los animales con insumos importados que demandarán más dólares que en este momento no existen.

“Los complejos agrícolas fundamentalmente sobreviven con maíz, sorgo y soya que se están produciendo en más de un 80% en Santa Cruz. No creo que el Gobierno haya desestimado esa oportunidad, (ojalá) que no sea un complejo como el de azúcar que tenemos en San Buen Aventura, donde no hay grandes extensiones de caña (…). Simplemente, recomendar que no se puedan ejecutar mal los recursos de los bolivianos que hoy por hoy tanta falta nos hacen”, pidió el vicepresidente de la Cámara Agropecuaria de Bolivia.

En Bolivia se consumen al mes 22 millones de unidades de pollo, más del 60 % lo cubre la producción de Santa Cruz; un 35%, Cochabamba; y el saldo lo producen entre Tarija y Chuquisaca.