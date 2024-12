“Pueden trabajar por tiempo y materia hasta el miércoles 18”, les dice Choquehuanca a legisladores que exigen tratamiento del PGE

Un diputado evista advirtió al presidente nato de la ALP de procesarlo por incumplimiento de deberes y seguirle un juicio de responsabilidad.

Ante el reclamo de los legisladores, tanto de oposición como los evistas, para que se realice el tratamiento del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, les respondió que trabajen por tiempo y materia hasta el miércoles, cuando inicien las vacaciones del legislativo. Un legislador evista hasta lo amenazó con procesarlo por incumplimiento de deberes y hasta seguirle un juicio de responsabilidad.

“Tenían noviembre y diciembre para debatir, la Cámara de Diputados y tienen hasta el miércoles 18 de diciembre, porque el receso que estamos proponiendo es del 18 de diciembre al 2 de enero. Tienen tiempo y pueden convocar por tiempo y materia, pero han tenido casi dos meses para discutir. Yo estoy cumpliendo con mi obligación”, respondió Choquehuanca a las observaciones que le hicieron varios legisladores de la oposición y evistas.

Al respecto, el diputado evista Quintín Villazón señaló que están muy “indignados” porque como legisladores no están de acuerdo con el receso, pese a que se dice que se cumple la constitución Política del Estado, pero nadie lo cumple, en referencia a la autoprórroga de los magistrados.

Mencionó que se dice que se tiene que priorizar las leyes, como el caso del PGE, del que ven que el Gobierno quiere endeudar a Bolivia y “despilfarrar” los recursos, en un momento de crisis económica del país. También se suma al tratamiento de escaños, otra norma importante para el país. Acusó a los arcistas y al mismo Gobierno central de dilatar el tratamiento de la norma del presupuesto.

Entretanto, el diputado evista Santos Mamani advirtió a Choquehuanca de ser sujeto a juicio de responsabilidad por delitos contrarios a las leyes y por incumplimientos de deberes.

“El poder no le durará 100 años con usted señor Choquehuanca, no sé quién lo está asesorando sobre temas jurídicos, porque de no tratarse el PGE, de acuerdo por mandato constitucional, sobre la aprobación en sesión ordinaria de la ALP (…). Además, la directiva de la Cámara de Diputados si bien no será procesado por juicio de responsabilidad le corresponde un proceso por la vía ordinaria. A usted, hermano presidente será procesado, sino es ahora, más adelante sí, porque usted dirige la Directiva y será por omisión, ustedes controlan las comisiones”, amenazó el parlamentario.

Mientras que, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, manifestó que lamentan que la Cámara de Diputados reste importancia y no priorice el tratamiento del Presupuesto General del Estado (PGE), dejando vencer el plazo establecido y permitiendo así que el Ejecutivo lo apruebe de manera directa.

“En el Senado estamos a la espera de que nos remitan el proyecto de ley para su respectivo tratamiento. La Constitución es clara: el PGE debe ser tratado en la Asamblea Legislativa, y tomando en cuenta que este presupuesto general requiere una profunda evaluación, análisis y debate. Con esta inacción, los diputados están debilitando las atribuciones del Órgano Legislativo y poniendo en riesgo el equilibrio democrático que garantiza nuestra Carta Magna”, publicó Rodríguez, en sus redes sociales.