¿Quiénes deben vacunarse contra la meningitis de manera prioritaria? Esto dice el médico Marcelo Ríos

La vacuna no está disponible en el sistema público de salud; sin embargo, se pueda acceder a la respectiva dosis en centros de salud privados, de acuerdo con el reporte del especialista.

Ante una muerte confirmada por meningitis y una segunda aún por confirmar en Santa Cruz, el médico y exdirector del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Marcelo Ríos, señaló hay grupos de riesgo que deben vacunarse contra la enfermedad de manera prioritaria.







“Deberían vacunarse todas aquellas personas que tienen problemas de inmunidad. Todas las personas trasplantadas. Las personas que tienen enfermedades de base, como los diabéticos, hipertensos, cardiópatas, personas con problemas respiratorios y menores como asma, rinitis o bronquitis”, sostuvo el especialista.

¿Cómo se pueda acceder a la vacuna? Según Ríos, el sistema público de salud no cuenta con una vacuna específica (salvo una que apunta a una sola bacteria de la meningitis); sin embargo, la población puede acceder a la misma a través del sector privado, la cual no es de fácil acceso y también se puede encontrar a un costo elevado o que no puede ser pagado por toda la población.

“El país no ha logrado comprar ese tipo de vacunas (…) El precio oscila entre los Bs 300 hasta los Bs 1.000, dependiendo del laboratorio. Son vacunas alemanas, suizas y francesas”, precisó Ríos en entrevista con UNITEL.

Por su parte, el titular de Epidemiología del Sedes, Dorian Jiménez, manifestó que se aguardan los resultados de los estudios realizados al menor de 9 años que falleció tras presentar síntomas de meningitis, refiriendo también que en la presente gestión ya se habían presentado otros casos con un diagnóstico.

“Durante el año se han tenido 12 casos, el lamentable desenlace que hemos tenido con la niña de 16 años es el que todo mundo conoce”, sostuvo el ejecutivo en referencia a la menor cuya muerte fue confirmada este 30 de diciembre.

¿Qué hacer si aparecen estos síntomas?

Según el director del Sedes, Jaime Bilbao, la meningitis bacteriana es “altamente contagiosa” y pidió a los padres de familia que, ante cualquier sintomatología (dolor de cabeza, fiebre, dolor de garganta o vómito), se debe llevar a la persona afectada al centro de salud más cercano para que reciba atención médica.

“En el tiempo está el peligro. Cuanto más tiempo se tarde, es más peligroso”, recalcó la autoridad al pedir también a los padres no automedicar a sus familiares o no optar por lo que una farmacéutica pueda recetar, ya que en muchos casos la medicina equivocada puede provocar daños en el paciente.