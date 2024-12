Rubén Costas descarta aliarse con Reyes Villa y alienta a Marinkovic unirse al bloque de Camacho, Doria Medina, Mesa y Quiroga

El exgobernador cruceño anunció que el 11 de enero de 2025 habrá un congreso de Demócratas donde se tomarán decisiones rumbo a las elecciones generales del año que viene.

Ivan Alejandro Paredes

Fuente: El Deber

Rubén Costas tiene algo claro. Él y su partido, Demócratas, no se aliarán con Manfred Reyes Villa, quien anunció su candidatura presidencial con la organización política Súmate. El exgobernador de Santa Cruz dijo que busca ser el “puente para la unidad de la oposición” y aplaudió la alianza entre Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, Luis Fernando Camacho y Jorge Quiroga. La exautoridad adelantó que se buscará a Vicente Cuéllar y Branko Marinkovic, quien descalificó el pacto opositor.

“En la única que no estoy sería en la de Manfred (Reyes Villa) por la posición que tomó el señor Reyes Villa. El señor Reyes Villa dijo que considera que no estará en ninguna concertación. Segundo, ha sido claro en su simpatía por el gobierno actual, lo dijo que es simpatizante o está de acuerdo con la política del señor Luis Arce. Además, lo ha calificado (a Arce) entre diez puntos le puso siete. Entonces, si una persona tiene un vínculo, una relación o una posición respecto a un modelo totalmente agotado que nos hizo tanto daño, sería totalmente fuera de contexto realizar una alianza”, dijo Costas en el programa ¡Qué Semana! de El Deber Radio.

El líder cruceño instó a los políticos de oposición a escuchar el clamor del pueblo y actuar con responsabilidad. “La unidad tiene que ser la posible”, afirmó. Costas indicó que el futuro del país depende de una oposición sólida y cohesionada en un momento que definió como decisivo.

Costas afirmó que pedirá a Marinkovic que se una a la alianza de Mesa, Camacho, Quiroga y Doria Medina con el objetivo de no dispersar el voto opositor, lo que favorecería –dijo- al Movimiento Al Socialismo (MAS). “Yo he conversado con Branko y me gustó una posición de Branko. Saben ustedes que con Branko tuvimos serias diferencias en nuestros liderazgos. Yo no entré a defenestrarlo, pero reconozco que Branko tiene un liderazgo, sobre todo empresarial. Es un tipo exitoso. Además, tiene un liderazgo político-cívico y no tiene una estructura. Yo creo que está viendo qué puede captar”, dijo el exgobernador.

Marinkovic arremetió contra el MAS y la oposición ‘tibia’ a los que acusa, en un video publicado en su cuenta de la red social X, de haber sido cómplices durante los años de gestión de ese partido político que dejó al país sumido en una “aguda crisis económica” producto de la corrupción y la mala administración durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce.

Doria Medina afirmó que no esperan que el 100% de los actores contrarios al MAS se sumen al bloque que conformó con Mesa, Quiroga y Camacho, esto en respuesta al candidato Branko Marinkovic, quien descartó sumarse a los cuatro líderes de oposición. “Obviamente no esperamos que el 100% esté contento con la unidad, pero la invitación está abierta a todos», señaló el empresario.

Costas se alegró por la alianza entre Mesa, Quiroga, Doria Medina y Camacho y ratificó que no fue invitado por este cuarteto para ser parte del grupo. Aun así, dijo que apoya este pacto e insistió que buscará que más actores se sumen a ella, como Cuéllar y Marinkovic.

