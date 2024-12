Santa Cruz: De aprobarse el pasaje a Bs 2,37, dirigente de micreros dice que darán un caramelo de cambio

Segundo Ricaldi, dirigente del transporte, dijo que en caso se legalice el pasaje en Bs 2,37 darán cambio un caramelo o pastilla.

Fuente: Unitel

El sector transporte se mantiene en emergencia aguardando que la Alcaldía cruceña legalice el precio del pasaje en Bs 2,37 en Santa Cruz de la Sierra. La dirigencia instruyó a los choferes dar “un caramelo” de cambio al pasajero.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El dirigente del sector, Segundo Ricaldi, indicó que están en emergencia aguardando que las autoridades del municipio cruceño den el visto bueno para que la tarifa del pasaje se cobre en Bs 2,37.

Ante la consulta si es que darán cambio a los usuarios, el dirigente señaló que tendrán listo un dulce.

“Nosotros hemos dicho al conductor que devuelvan un caramelo, un dulce o algo que no pase de alto para que no se enoje el usuario, ya no hay pastilla de 10 centavitos tampoco”, señaló Ricaldi.