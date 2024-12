Santa Cruz: Tránsito realiza controles por fin de año

Los motorizados deben contar con la inspección técnica vehicular y el Soat hasta el 1ro de enero.

eju.tv / Alejandra Hinojosa

Tránsito realiza controles en diferentes puntos de la ciudad debido a las fiestas de fin de año, para brindar una mayor seguridad a la población, verifican que las placas sean visibles, que cuenten con sus licencias de conducir y además recordarles que deben comprar el SOAT hasta el 31 de diciembre.

El Cnl. Rné Vargas, de tránsito, señaló que hay algunos conductores que no cuentan con la licencia de conducir, además que no cuentan con la placa de circulación, «hemos evidenciado, de que hay varios conductores que incumplen la norma, están sin licencia de conducir, algunas motocicletas que no tienen su placa de control para su circulación y se ha identificado que no cuentan con el SOAT 2024»

La población tiene hasta el 31 de diciembre para poder realizar la inspección técnica vehicular y comprar el SOAT, ya que a partir del 1 de enero se realizarán operativos de control.

