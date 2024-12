Cochabamba: Se despide al Año Viejo y fiestas tienen permiso hasta las 05:00 horas

Comer 12 uvas, contar dinero, utilizar ropa interior roja (para el amor) o amarilla (para el dinero), salir con una maleta y otras cábalas son propias de la medianoche.

Para despedir el Año Viejo y recibir el Nuevo, hay quienes se alistan con cotillones y para cábalas tradicionales.

Entretanto, la Intendencia Municipal de Cochabamba informó que existe autorización para que las fiestas de Año Nuevo puedan desarrollarse hasta las 05:00 horas de este 1 de enero de 2025.

Cochabamba artesanía

Comer 12 uvas, contar dinero (en bolivianos o dólares), utilizar ropa interior roja (para el amor) o amarilla (para el dinero), salir con una maleta y otras cábalas son propias de la medianoche, entre el 31 de diciembre y el 1 de enero, cuando empieza un nuevo año.

En Cochabamba, en los puestos donde comercializan cotillones y otros productos, ya se expone la variedad, entre sombreros con temática de dólar, shots dorados y plateados para colgar en el cuello.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Los preparativos incluyen fiestas, con comidas y bebidas, incluidas las alcohólicas.

El intendente municipal, Enrique Navia, expresó ayer que “de manera extraordinaria”, bajo ley excepcional. Los locales, salones de fiesta, actividades económicas de venta de bebidas alcohólicas podrán atender hasta las 05:00 horas de mañana.

CARNE DE CERDO

Por otro lado, Navia expresó que diariamente realizan operativos de control en mercados, como La Pampa y Calatayud. Esto considerando que son los centros de abasto donde se comercializa la carne de cerdo, cuyo consumo también es tradicional en esta época.

El objetivo es que se venda este producto a precio y peso justos.

El Intendente Municipal dijo que esta carne es garantizada cuando cuenta con el sello de Defensa al Consumidor, de la Intendencia.

“Eso garantiza que ese producto no tiene ningún vector o no tiene ninguna cuestión que pueda dañar la salud de la población y, es por eso que, desde la anterior semana, todos los días a partir de las tres, cuatro de la mañana se está haciendo estos controles”.

BEBIDAS ALCOHÓLICAS

Entretanto, respecto a los controles a la venta de bebidas alcohólicas, dijo que no identificaron productos adulterados.

“Desde los operativos que hemos realizado, no ha habido ningún decomiso de bebida adulterada, entre esas el vino, el singani o refrescos. Si bien algunos no tenían el registro sanitario, ya no hay mucho contrabando, porque el contrabando es ahora inverso, y están sacando los productos hacia Perú, Argentina. Ahora, el contrabando está más caro que los productos que se venden en Bolivia”.

Mientras, la Feria Navideña, instalada en el campo ferial de Alalay, se mantiene hasta el 6 de enero, Día de los Reyes Magos. Navia dijo que la actividad tuvo “éxito total”.

Luego de estas fiestas, la Intendencia comenzará con los controles referidos a la época de Carnaval.