Senadora del MAS: “El 1 de enero entrará en vigencia el PGE 2025 inicial”

Virginia Velasco aclaró que, al fenecer el plazo de 60 días, el PGE inicial con las disposiciones adicionales será aprobado de forma automática.

Naira Menacho

Fuente: Red Uno/Que no me pierda

La senadora Virginia Velasco, senadora del MAS arcista, indicó en QNMP el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, presentado inicialmente entrará en vigencia a partir del 1 de enero junto con las disposiciones observadas por varios de los sectores sociales, en este sentido responsabilizó a los diputados por no aprobarla en el tiempo establecido.

“Se va aprobar el PGE inicial que se envió a la Asamblea Legislativa, es decir el primero. La Constitución es clara y precisa que se tiene que aprobar en plazos establecidos, no se ha cumplido aquello y se tiene que ejecutar los presupuestos (…) con las disposiciones adicionales”, aclaró la senadora arcista.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La senadora Velasco, cuestionó a la Cámara de Diputados por iniciar el tratamiento del PGE 2025 en octubre y aseguró que existió descuido por parte del antes presidente de esta instancia Israel Huaytari.

“En ese entonces estaba Israel Hauytai, es de la bancada oficialista y hubo descuido (…) no hubo voluntad política de los diputados de la Cámara Baja. No se trata de arcistas o evistas, todos los diputados deberían tener la responsabilidad”, señaló la senadora, quien recalcó que, al fenecer el plazo de 60, será el Estado el que apruebe el PGE y no así la Asamblea.