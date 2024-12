“Será con sigla prestada o regalada, eso no es problema”: Evo dice que participará en las elecciones de 2025 inclusive sin el MAS

El líder del MAS anunció que se reunirá este lunes con delegaciones de los nueve departamentos “a puertas cerradas” para debatir el camino a seguir luego del reconocimiento de Grover García como presidente del partido azul.

[Foto MAS] / Evo Morales en un acto partidario.

Fuente: UNITEL El líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, ya maneja la posibilidad de renunciar a la sigla tras el fallo adverso del Tribunal Constitucional y Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que favorece al arcismo y reconoce a Grover García como presidente de ese frente.





Es más, ha anunciado que participará en los comicios presidenciales de 2025 de cualquier manera, inclusive “con sigla prestada” o “regalada” y afirmó que “ese no es el problema”.

“Ya he consultado telefónicamente, mañana se consolidará (en la reunión con dirigentes), nosotros vamos a participar a las elecciones nacionales con MAS-IPSP, si ganamos esta batalla jurídica, si reconocen las normar, y si no igual”, anunció en su programa dominical.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Acto seguido añadió: “Será con sigla prestada, será regalada, eso no es problema, el tema sigla no es problema, que no se preocupen de eso, el problema es seguir fortaleciendo la unidad”.

Morales explicó que se reunirá este lunes con delegaciones de los nueve departamentos “a puertas cerradas” para debatir el camino a seguir “pisando el suelo”.

Antes, había precisado que estaba convocando a las dirigencias departamentales del MAS y que se trataría de pocas personas.

El también líder de los cocaleros del Chapare dijo que recibió llamadas de habitantes de El Alto y otras regiones para anunciarle que los militantes del MAS quieren “renunciar masivamente”.

“Yo dije (que) esperen todavía, mañana (lunes) tenemos una reunión nacional, con poca gente para analizar, evaluar profundamente”, señaló.

Magistrados

Morales cuestionó a los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que aprobaron el fallo que avaló el congreso y la dirigencia elegida en esa cita que está a la cabeza del arcista Gróver García.

Los mismos magistrados firmaron un auto en el que se prohíbe la reelección presidencial indefinida y discontinua, un fallo que para los opositores y arcistas cierra las puertas a Morales para una nueva repostulación.

En ese marco, afirmó -aunque sin presentar pruebas- que detrás de las decisiones que afectan a su postulación hay otros actores.

“Estamos volviendo al pasado, aquí están los gringos, está Estados Unidos, usando al Gobierno, a la derecha, para eliminar al movimiento político más grande de la historia, tiene más de un millón de militantes”, señaló.

Fuente: UNITEL