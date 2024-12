Si efectivos no vuelven a región del Trópico, sugieren ‘policía privada’

Los hoteleros dan “garantías” y ofrecen “confianza” para los turistas. El Comité Cívico de Villa Tunari reconoce que los policías son necesarios para atender casos.

Luego de amenazas y agresiones registradas durante los bloqueos del ala “evista (afín a Evo Morales)”, que se extendieron durante 24 días, los efectivos policiales del Trópico de Cochabamba se replegaron el 29 de octubre por “falta de garantías”.

En días anteriores, la alcaldesa de Villa Tunari, Segundina Orellana, dijo que la Policía tiene la “obligación” de volver a esa región del departamento.

Feliciano Mamani, representante del Comité Cívico de Villa Tunari, expresó ayer que los efectivos policiales son necesarios para el resguardo de entidades como el banco Unión, además de atender casos, como accidentes de tránsito, y pidió su retorno. Sin embargo, sugirió que, si eso no ocurre, se debería contratar “policía privada”.

“Pedimos, pues, al Ministro del Gobierno que mande a la Policía, y también que funcione el banco Unión (…). Han pedido garantías. En ningún momento le hemos dicho algo a la Policía. La Policía ha salido de por sí. Acá si no quiere entrar la Policía; entonces (…), cada Gobierno municipal aporta el 10%, con eso ya podemos contratar policía privada”, expresó, haciendo referencia a los recursos que se deben destinar para seguridad.

Remarcó que es la Policía la que debiera brindar garantías a la población y no otras autoridades locales.

“Nosotros siempre hablamos con amigos policías. Ellos están dispuestos a entrar”, dijo, y aseguró que autoridades nacionales son quienes no lo permiten.

Acotó que los pobladores se organizaron para la seguridad en los municipios.

HOTELEROS En días anteriores, los hoteleros informaron que de un 80% de ocupación en hospedajes en esta época en el Trópico, bajaron a “cero”.

El presidente de la Asociación de Hoteleros del Trópico, Santiago Willis, informó este lunes sobre la afectación en esa región.

“Como no hay bancos, no hay nada, no se puede hacer nada. El turista va a sacar plata del banco, y está cerrado. No se pueden hacer los pagos, no se puede acceder al movimiento económico que debíamos haber estado haciendo hasta estos momentos”.

Lamentó que el flujo turístico esté “muerto”. Remarcó que tienen inversiones privadas “fuertes”, que tienen deudas bancarias.

“Yo les invito a todos a que vayan a Trópico a ver la fortaleza que tenemos como centro turístico del sector. Nosotros, como población, les damos las garantías y les damos la confianza para que estén presentes allá y no tengan ningún problema, para que disfruten de la belleza que tenemos en el Trópico, que estamos caracterizados como la capital turística del departamento de Cochabamba”.

El Trópico de Cochabamba abarca desde el municipio de Villa Tunari hasta Bulo Bulo, en Entre Ríos. Solo Villa Tunari tiene 12 distritos, de los cuales el turismo está en ocho.