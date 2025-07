Ovidio Guzmán, el hijo de «El Chapo» que se convertirá en el sepulturero del Cártel de Sinaloa, según expertos

Según analistas, su colaboración con EEUU podría representar el colapso simbólico del imperio criminal fundado por su padre

Fuente: infobae.com

Durante años, Ovidio Guzmán López fue retratado como el heredero improbable de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Sin una carrera criminal tan visible como la de sus medios hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, El Ratón cobró notoriedad en 2019 tras su detención y liberación durante el llamado “Culiacanazo”, y más recientemente, por declararse culpable ante la justicia de Estados Unidos.

Hoy, según analistas, Ovidio podría ser algo más que un heredero: el hombre que sepulte al mismo Cártel de Sinaloa.

La declaración de culpabilidad de Ovidio Guzmán López ante la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois no solo abre la puerta a una posible sentencia reducida.

Para periodistas que han seguido de cerca su caso, este paso podría marcar el inicio del colapso interno del Cártel de Sinaloa y el fin simbólico del legado de su padre. “Podría convertirse en el sepulturero del Cártel de Sinaloa”, dijo Jesús Lemus en el podcast Narcomundo, conducido junto a José Luis Montenegro.

ARCHIVO – En esta imagen, tomada de un video y proporcionada por el gobierno mexicano, aparece Ovidio Guzmán López, detenido en Culiacán, México, el 17 de octubre de 2019. (CEPROPIE vía AP Archivo)

Guzmán López —de 35 años, detenido en enero de 2023 y extraditado en septiembre del mismo año— se declaró culpable el pasado viernes 11 de julio de cuatro delitos graves: conspiración para traficar drogas, lavado de dinero, uso de armas de fuego y participación en una empresa criminal continua.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, su cooperación podría derivar en una condena considerablemente menor que la cadena perpetua que recibió su padre en 2019, y que lo mantiene hoy en la cárcel de mayor seguridad en todo el país.

Pero para Lemus, el gesto va más allá del interés personal. “Está buscando salvar a su familia, a la gente que tiene allá [en Estados Unidos], y eso lo va a llevar a cantar todo”, afirmó.

El periodista recordó que en la audiencia de culpabilidad se aseveró que Ovidio Guzmán se encuentra en una profunda depresión desde su extradición, lo que, junto con su aislamiento y pérdida de poder dentro del cártel, lo ha colocado en una posición emocional vulnerable: “Ya no tiene nada que perder. Está solo”, mencionó el experto en temas de seguridad y narcotráfico.

La relación de Los Chapitos ha tenido altibajos. (Anayeli Tapia/Infobae)

La relación con sus hermanos también sería un factor clave. José Luis Montenegro relató en el mismo episodio del podcast que “miembros de esta organización, inclusive primos, allegados, amigos también a los Chapitos, me decían: ‘Es que Iván Archivaldo y Jesús Alfredo en algún momento no reconocían como hermanos a Ovidio y a Joaquín Guzmán López. Tenían diferencias, no se juntaban tanto con ellos, cada quien tenía su grupo de amigos, tenían diferentes actividades’”.

Montenegro describió a Ovidio como un personaje alejado del protagonismo criminal: “Le gustaba andar a caballo, cuidar cabezas de ganado. No era un tipo que se dedicara a traficar droga ni a presumir lujos”.

En ese contexto, Lemus sostuvo que la colaboración entre Ovidio y su hermano Joaquín sería coordinada y aseveró que la carta fuerte será la de El Ratón, pues “Joaquín Guzmán López no va a aportar nada más de lo que ya aporte Ovidio Guzmán”.

Para el periodista, ambos entregarán la misma versión de los hechos, sin contradicciones, y alineados en un solo objetivo: obtener beneficios legales a cambio de información sobre la estructura criminal que heredaron.

La ventana de seis meses y el debilitamiento progresivo

Óscar Balderas, periodista especializado en crimen organizado, advirtió que Ovidio tiene un plazo limitado para demostrar su utilidad como colaborador. “Ovidio, insisto, tiene seis meses para demostrar su valor. Si en seis meses él no aporta información relevante a Estados Unidos, se le puede revocar la condición de testigo protegido o entonces van a ir sobre los demás cargos que todavía tiene pendientes”, dijo en entrevista con MVS Noticias.

La familia de Ovidio Guzmán cruzó la frontera con protección del FBI y permisos especiales. (Anayeli Tapia/Infobae)

Entre los beneficios que podría buscar están una reducción de condena, una prisión de mediana seguridad y condiciones que le permitan mantener contacto con sus hijas y familiares. En mayo pasado, al menos 17 parientes suyos cruzaron la frontera por el puerto de San Ysidro, entre ellos su madre, Griselda López Pérez.

Para Balderas, la caída de Ovidio puede leerse como un punto de inflexión dentro de un proceso prolongado de desgaste del Cártel de Sinaloa, iniciado con la tercera captura del Chapo en 2016 y acentuado con su extradición en 2017.

El intento fallido por detener a Ovidio en 2019, conocido como el Culiacanazo, y su recaptura en enero de 2023, marcaron el debilitamiento paulatino de su influencia armada y logística que terminó por explotar tras la caída de Ismael El Mayo Zambada: “Si el Cártel de Sinaloa fuera un cuerpo, un organismo, ha ido entrando en una fase de enfermedad cada vez más grave”, señaló el periodista.

Un acuerdo con consecuencias regionales

La disputa interna en el Cártel de Sinaloa se ha intensificado. (Anayeli Tapia/Infobae)

La colaboración de Ovidio podría tener un impacto directo en la reconfiguración criminal de Sinaloa. Desde su llegada a Estados Unidos, las autoridades han formulado nuevas acusaciones contra operadores ligados a Los Chapitos. Varios de estos golpes han coincidido con los tiempos del proceso de los hermanos Guzmán López.

A la par, la violencia ha escalado en Sinaloa. Tras la detención de “El Mayo” Zambada el 25 de julio de 2024, la disputa entre sus herederos y la facción de Los Chapitos ha dejado más de 1,200 muertos y 1,400 desaparecidos, según cifras oficiales, desde el inicio de la guerra interna el 9 de septiembre de 2024.

La organización criminal que durante años funcionó como un aparato unificado hoy está fragmentada, y su continuidad podría depender de cómo reaccione ante las revelaciones que vengan desde una corte de Chicago.

En palabras de Jesús Lemus: Ovidio pasó de ser el heredero de “El Chapo” a ser su sepulturero. El hombre que, en busca de salvarse, podría terminar enterrando el legado criminal de su padre.