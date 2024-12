Su vida después de la Casa Blanca convirtió a Jimmy Carter en una figura destacada

El expresidente viajó por todo el mundo durante más de cuatro décadas para promover la vivienda, la salud, la paz y la democracia.

Susan Levine y Kirkpatrick

El mandato de Jimmy Carter duró más de 43 años, el más largo de todos los anteriores comandantes en jefe, con más de una década de diferencia. Pero es lo que hizo en esos años lo que probablemente le distinga para siempre.

Ya fuera construyendo casas para los pobres en Estados Unidos y en el extranjero, supervisando las elecciones en algunos de los países más turbulentos y conflictivos del mundo o abordando la erradicación de una enfermedad tropical que una vez afectó a millones de personas, Carter vivió sus convicciones.

“Tenemos la obligación ética… de evitar el sufrimiento siempre que podamos”, dijo al Parlamento británico en 2016, una sencilla declaración que se acercó lo más posible a ejemplificar sus esfuerzos tras la Casa Blanca.

Carter se ganó la admiración internacional, y críticas ocasionales, por el papel único que forjó. El alcance de su trabajo es impresionante tanto en imágenes como en vídeo. También lo es la humanidad que encierra.

El lanzamiento de un nuevo legado

Pocos meses después de abandonar Washington, el 39º presidente fundó el Centro Carter en Georgia, su estado natal. Su misión: “Promover la paz. Combatir la enfermedad. Construir la esperanza”. – serviría de hoja de ruta para los proyectos y retos que asumió en los años siguientes. En cierto momento, se convirtieron en inseparables del propio hombre.

4.390 hogares en cuatro continentes

Carter fue un extraordinario voluntario de Hábitat para la Humanidad, ayudando a esta organización internacional sin ánimo de lucro a construir, renovar o reparar miles de casas para los pobres. Su compromiso y el de su esposa, Rosalynn, fue tan inquebrantable que durante más de 35 años ambos dedicaron una semana al año a la organización, atrayendo a decenas de miles de voluntarios a lo que se denominó el Proyecto de Trabajo Carter.

“He aprendido que nuestras mayores bendiciones llegan cuando somos capaces de mejorar la vida de los demás”, dijo una vez a Hábitat, “y esto es especialmente cierto cuando esos otros son desesperadamente pobres o necesitados”.

El primer sitio de Hábitat de Carter fue a menos de una docena de millas de su propia casa en Plains, Ga. Su última obra fue en Nashville en 2019, y siguió adelante, taladro eléctrico en mano, a pesar de un ojo morado y puntos de sutura sufridos en una caída el día anterior.

Entre medias, formó parte de proyectos de construcción de casas en todo Estados Unidos y en todo el mundo. El balance final de Hábitat para él: 4.390 viviendas en 14 países de Norteamérica, el Caribe, Europa, África y Asia.

El gusano de Guinea, derrotado

Será un logro singular y sin precedentes: la erradicación de una enfermedad sin vacuna ni medicamentos. Y esto ocurrirá, quizás este mismo año, gracias a una colaboración internacional dirigida por el Centro Carter, que se ha centrado en la dolorosa e incapacitante enfermedad causada por el gusano de Guinea.

Contraída cuando una persona bebe agua contaminada con las larvas del parásito, la enfermedad del gusano de Guinea fue una vez generalizada e intratable, afectando a más de 3 millones de personas al año en África y Asia.

En 2023, solo se registraron 14 casos.

El mérito es de una sostenida campaña de educación sanitaria. Carter se vinculó tanto a este esfuerzo que en un viaje a Nigeria fue recibido por un cartel hecho por escolares: “Cuidado gusano de Guinea, aquí viene Jimmy Carter”.

Incluso mientras luchaban contra el gusano de Guinea, Carter y el centro también se centraron con sus socios en otras plagas tropicales: la oncocercosis, más conocida como ceguera de los ríos y propagada por las moscas negras. El tracoma, otra amenaza para la visión. La esquistosomiasis, o “fiebre del caracol”, que ataca los órganos internos. Y la filariasis linfática, una conspiración debilitante de mosquitos y gusanos que se aloja en el sistema linfático de una persona.

En un discurso pronunciado en 2016, Carter explicó lo que le hacía seguir adelante a pesar de las a menudo desalentadoras adversidades.

“En los momentos en que me siento frustrado… me anima saber que hay madres en Colombia, Ecuador, México y Guatemala que no tienen que volver a preocuparse de que sus familias se queden ciegas a causa de la oncocercosis. Tengo que recordar que hay mujeres en Etiopía que nunca sufrirán los estragos del tracoma cegador. Hay millones de personas en los estados nigerianos de Plateau y Nasarawa que ya no estarán expuestas a la filariasis linfática. Y tengo que recordar que pronto no habrá gusano de Guinea en ningún lugar del mundo. Pienso en estas realidades y vuelvo a llenarme de energía”.

Un testigo de la democracia

Los viajes de Carter, mientras construía casas o luchaba contra enfermedades, se vieron eclipsados por su papel de observador electoral, invitado por las autoridades de países en los que el voto democrático estaba amenazado o era incipiente.

Carter dejó clara su independencia desde el principio, al presenciar las elecciones presidenciales de Panamá en 1989 y denunciarlas como fraudulentas.

Al año siguiente, estuvo observando en Nicaragua. Tomó nota del histórico resultado: « … por primera vez en el mundo, un régimen revolucionario que llegó al poder mediante la lucha armada entregó el control del gobierno a sus adversarios como resultado de la elección de los votantes».

Finalmente observó 37 elecciones más, desde Perú a Mozambique, pasando por Nepal e Indonesia. Su última misión, a los 90 años, fue en Guyana en 2015.

Ciudadano de un mundo turbulento

Pacificador. Carter se ganó esa etiqueta a pulso.

El año 1994 fue especialmente difícil: en Corea del Norte, desactivó una crisis en ciernes sobre su programa de armas nucleares (aunque su intervención causó consternación y controversia en su país). En Haití, ayudó a poner fin a un enfrentamiento con los líderes militares del gobierno y a evitar una invasión estadounidense. Días antes de Navidad, voló a los Balcanes y negoció un alto el fuego de cuatro meses en la guerra de Bosnia, un conflicto étnico que ya había matado a decenas de miles de personas y desplazado a muchas más.

Ocho años más tarde, Carter fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz por la magnitud de su labor tanto dentro como fuera del cargo.

“No estoy aquí como funcionario público”, explicó al aceptar el premio, “sino como ciudadano de un mundo atribulado que encuentra esperanza en el creciente consenso de que los objetivos generalmente aceptados de la sociedad son la paz, la libertad, los derechos humanos, la calidad del medio ambiente, el alivio del sufrimiento y el imperio de la ley”.

Epílogo

En medio de la avalancha de homenajes por lo que Carter logró tras abandonar el Despacho Oval, está su propia valoración de hace varios años sobre lo que él y Rosalynn habían decidido hacer.

“Vamos donde queremos, nos reunimos con quien queremos y decimos lo que creemos. Como ven, es una vida maravillosa”.