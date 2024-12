Tarija: El contrabando le pasa factura a Bermejo, todo subió de precio

El Comité Cívico de Bermejo advierte complicidad entre las instituciones encargadas de realizar los controles y los contrabandistas, que llevan los productos de Bolivia hacia Argentina. Advierten también que en los pasos legales cruzan diariamente toneladas de droga

La instrucción de militarizar las fronteras no ha tenido los resultados esperados, por el contrario, desde Bermejo advierten que diariamente salen “camionadas de contrabando” a vista y paciencia de todas las autoridades. Este ilícito ha empezado a pasar factura a sus habitantes, pues se ha elevado el costo de vida, ya que los productos de la canasta básica familiar cuestan hasta 50% más caro de lo que se comercializa en la capital chapaca.

Contrabandear alimentos hacia Argentina se vuelto lucrativo, pues su valor hasta se triplica. Esto hace que los comerciantes prioricen el mercado argentino, a pesar del riesgo de desabastecimiento y el encarecimiento del costo de vida en Bermejo.

Sobre este tema, El País buscó contactar al viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Luis Velásquez, pero no se logró obtener ninguna respuesta. Sin embargo, en medios nacionales la autoridad había señalado que se desplazaron 5.000 efectivos a las fronteras para reforzar las tareas de control.

“Una coca cola de 3 litros ahora cuesta 19 bolivianos y la carne para cocinar está a 58 bolivianos”, señala la vicepresidente del Comité Cívico de Bermejo, Nathalie Gálvez, a tiempo de poner como ejemplo el precio de algunos productos que se comercializan en esta región fronteriza.

Gálvez apunta responsabilidad a las autoridades del Gobierno Municipal de Bermejo, Área Naval, Aduana Nacional, Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, entre otras, por permitir el paso de camiones cargados de mercadería boliviana hacia territorio argentino. Incluso advierte cierta complicidad entre las instituciones y contrabandistas.

“Yo vivo a una cuadra de la entrada del Jardín Botánico, ahí hay dos puertos ilegales, uno que es el puerto Karina y el puerto del río Bermejo, todos los días son camionadas las que pasan, no se puede ni contar, pasan llenos de papel higiénico, aceite, arroz, fideo y yo no entiendo por qué teniendo un Área Naval, esto sigue pasando”, indicó.

La dirigente cívica explica que al margen de productos alimenticios, en este último tiempo también han pasado electrodomésticos, ya que en territorio argentino, estos cuestan el triple o cuatro veces más de lo que se consigue en Bolivia.

“En las ferias de los domingos, los ciudadanos argentinos vienen a llevarse por camionadas la verdura, hablo de lechuga, acelga, apio, pepino y todas aquellas verduras que traen desde Tarija y de aquí todo se va a la banda”, añadió.

Controles en Argentina

Gálvez explicó que desde el lunes de la semana pasada, autoridades argentinas determinaron poner en marcha el Plan Güemes, a consecuencia de ello, se puede advertir que todos los días un helicóptero recorre la frontera a fin de controlar aquellos pasos ilegales.

Sin embargo, advierte que uno de los puntos más críticos que se tiene en Bermejo, es el paso ilegal en la comunidad de Naranjitos, puerto por donde pasan vehículos y motocicletas robadas, además de ser la principal ruta del narcotráfico.

“Nuestras autoridades parecieran haberse corrompido, nadie dice nada, el hecho se denuncia, pero no se esclarece nada. (…) en medio de esas lonas, donde llevan ropa, mercadería, en medio de eso pasa droga, es el narcotráfico, lamentablemente Bermejo se está convirtiendo en una zona roja, y no estamos hablando que pasan kilos, sino que son toneladas”, manifestó.

Gálvez menciona, que lo más llamativo de este ilícito es que en territorio boliviano no se logre encontrar la droga, pero en territorio argentino semanalmente están descubriendo ingentes cantidades de droga.

Campesinos: En Bermejo está todo normal

Sobre la situación del contrabando, El País intentó contactar a la ejecutiva de la Federación de Campesinos de Bermejo, María Ninaja, pero no se pudo coordinar la entrevista. Sin embargo, el exejecutivo de esta institución, Hugo Hoyos, calificó como “exageración” hablar de desabastecimiento en la región fronteriza, asegurando que todo está normal.

“Como en todo ello, ha subido por el tema del combustible, llegan cosas de Tarija y el transportista lo ha hecho subir, el mismo país está pasando por esto, ha habido una suba, yo creo que es normal cuando hay estas cosas”, afirmó en una breve conversación con este medio.

Hoyos admitió que para los productores agrícolas es más rentable vender su producción en el vecino país, detalló que si en Bermejo la arroba de papa cuesta 40 o 50 bolivianos, en territorio argentino lo pueden comercializar hasta en 100 bolivianos.

“Pero debemos aclarar que aquí en Bermejo, la arroba de papa se lo encuentra desde los 40 bolivianos, la cebolla está a 12 bolivianos la cuartilla, precio que se arrastra desde hace rato, el choclo estaba entre 13 y 14 bolivianos y ahora entre 17 a 20, pero tampoco es una exageración como muchos hablan. Lo que sí hemos visto que ha subido es la carne, que estaba a 38 y ahora está a 52 el kilo”, mencionó.

Piden cambio de mando en el Área Naval

“El Gobierno Nacional se está dedicando a sus peleas políticas y no en sí a las necesidades que tiene la población de Bermejo, nosotros quisiéramos un cambio de la autoridad en el Área Naval, porque vemos que no hace nada. Por el contrario, hay varias denuncias que no ha hecho nada desde que ha llegado, desconoce todo. Estamos muy disconformes la verdad”.

Campesinos justifican alza de precios

“Todo ha subido, entonces si tenemos la posibilidad de vender la producción a un poquito más caro, es oportuno, sino cómo te capitalizas. Cuando vino el Gobierno decía que iba a decomisar los camiones con tomate, pero no pueden decomisar porque está dentro del territorio, ellos decían que hay desabastecimiento, pero los ministerios deberían venir aquí y hacer una hoja de costos, cuánto cuesta producir en frontera”.