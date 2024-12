TED: Cuatro agrupaciones perderán su personería jurídica en Tarija

Madre Tierra de Padcaya, FURIA de El Puente, Iyambae y Unidos por Villa Montes no cumplieron con la adecuación a la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, el plazo venció el viernes

El viernes 20 de diciembre se ha cumplido el plazo que ha establecido el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que las agrupaciones ciudadanas y partidos políticos adecúen sus estatutos, elijan su nueva directiva y actualicen su lista de militancia, esto en el marco de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas. El Tribunal Electoral Departamental (TED) señaló que de 14 agrupaciones de Tarija, cuatro van a perder su personería jurídica.

No cumplieron

El vocal del TED, Oscar Gutiérrez, en entrevista con El País, detalló que estas cuatro agrupaciones ciudadanas, no realizaron ningún trámite para poder adecuarse a la Ley 1096, es decir, no actualizaros sus estatutos, no actualizaron su militancia, y consecuentemente no pudieron renovar su directiva. Entre las que se encuentran, Unidos por Villa Montes (UVM); Futuro Regional de Integración Autonómica (FURIA) de El Puente; Iyambae (I) del Chaco y Madre Tierra (MT) de Padcaya.

“Ahora directamente vamos a esperar las directrices que salgan del TSE, veremos cuáles son las instrucciones, pero lo previsible es la cancelación de la personería jurídica”, refirió.

Si cumplieron

El vocal del TED señaló que las agrupaciones ciudadanas que han cumplido con lo que exige el TSE, son: Unidos para Renovar (Unir) que es de alcance departamental; Camino Democrático para el Cambio (CDC) de alcance departamental; y Frente Agropecuario Unido (FAU) de alcance municipal.

A esto se suman, Primero la Gente (PG) de alcance departamental; TODOS de alcance departamental; además de Integración Seguridad y Autonomía (ISA) de alcance departamental.

En trámite

Gutiérrez explicó que también existe un caso de una agrupación que está en trámite de cancelación de personería jurídica, Tarija para Todos (TPT), que es de alcance departamental.

“De acuerdo al marco legal, ellos no han cumplido con el 2% de la votación”, mencionó el vocal del TED a tiempo de explicar que no lograron superar la cantidad necesaria de militantes.

Gutiérrez dijo que existe la resolución de cancelación de su personería, pero que ha sido apelada por la agrupación departamental. Todo dependerá de la decisión que tome a nivel nacional el TSE.

“Hay que reconocer también que hubo varias agrupaciones ciudadanas que están con amonestación o resoluciones de incumplimiento, porque no cumplieron con sus estados financieros, no abrieron su cuenta bancaria, no tienen su balance financiero. Tienen que tener todo su movimiento financiero, respaldado, documentado, registrado, ese es el objetivo de la Ley 1096”, afirmó.

Las nuevas

El vocal del TED también confirmó que existen nuevas agrupaciones que se están creando, entre estas, se encuentra NASUR y MATE de Villa Montes.

“También hay otras agrupaciones que están en el nivel inicial de sus trámites, están con la valoración técnica, legal, yo creo que recién en las próximas semanas se van a tener novedades al respecto”, apuntó.

