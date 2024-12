Tiroteo en la noche de Navidad dejó tres heridos, uno grave, en el aeropuerto de Phoenix

Las autoridades atendieron un incidente con arma de fuego en el Aeropuerto Internacional Sky Harbor de la capital de Arizona. Las operaciones del aeropuerto tuvieron que ser detenidas varios minutos

Tiroteo en la Terminal 4 durante Navidad: Tres personas con heridas de bala y una apuñalada luego de discusión familiar.

Fuente: infobae.com

La noche del miércoles 25 de diciembre, el aeropuerto internacional Sky Harbor de Phoenix, en Arizona, fue escenario de un tiroteo que dejó tres personas heridas de bala y una apuñalada, según información de las autoridades locales. De acuerdo con CBS, los hechos ocurrieron en un restaurante ubicado en la Terminal 4, fuera de los puntos de control de seguridad, alrededor de las 21:45 (hora local).

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La policía de Phoenix detalló que una mujer y dos hombres resultaron con heridas de bala y fueron trasladados a hospitales para recibir atención. Mientras que los hombres permanecen en condición estable, la mujer se encuentra en estado crítico y lucha por su vida. “Creemos que el incidente comenzó como un altercado físico que escaló hasta que uno de los involucrados sacó un arma de fuego”, afirmó la sargento Mayra Reeson en conferencia con los medios, agregando que la disputa parece haber sido entre familiares o personas conocidas entre sí.

Diversos medios reportaron que, tras el tiroteo, las autoridades detuvieron a dos personas involucradas: un hombre y una joven menor de edad, quienes fueron localizados en el estacionamiento del aeropuerto. “El hombre presentaba al menos una herida de arma blanca y fue hospitalizado, aunque se encuentra estable”, de acuerdo con reportes de las autoridades. En tanto, no se informó que la joven sufrió lesiones relacionadas con el incidente inicial.

Caos en el aeropuerto de Phoenix la noche de Navidad

Las operaciones del aeropuerto de Phoenix fueron detenidas hasta que se descartaron todas las amenazas. (Joe Rondone/USA Today Network via REUTERS)

El suceso tuvo un impacto significativo en las operaciones normales de la Terminal 4, que sirve como la principal estación para aerolíneas como Southwest Airlines y American Airlines. La seguridad de esta terminal fue cerrada temporalmente, y las operaciones del tren interno PHX Sky Train® se suspendieron como medida de precaución, informaron medios como CBS y Telemundo. Sin embargo, minutos después, las operaciones del aeropuerto fueron restablecidas. “El incidente ha sido resuelto, no hay amenazas activas, y las actividades continúan con normalidad”, indicó la policía en un comunicado.

Además de las operaciones aeroportuarias, el tiroteo influyó en los pasajeros y trabajadores en la zona. “Escuchar niños llorar y todo el caos en estas fechas tan importantes fue aterrador”, relató Gabriella Uloa al canal Fox News, quien estaba en el área despidiendo a familiares cuando descubrió a una persona gravemente herida siendo trasladada en una ambulancia.

La misma noche, otro hombre con arma de fuego fue detenido

Al menos dos sospechosos fueron arrestados durante la noche de Navidad en el Sky Harbor Airport. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un elemento que añadió confusión al incidente fue un segundo episodio en el que un hombre, aparentemente desinformado sobre los acontecimientos, llegó armado al aeropuerto después de recibir un mensaje sobre un presunto tirador activo. Según explicó la policía, este individuo se involucró en un altercado con un agente y posteriormente fue detenido. Cabe destacar que las autoridades han confirmado que ambos eventos no están relacionados.

En el desarrollo de esta investigación, se recuperaron armas en la escena del tiroteo, y hasta el momento no se busca a más sospechosos. “No creemos que haya ningún individuo involucrado que esté libre”, apuntó la sargento Reeson. Por el momento, las autoridades no han interrogado a las dos personas detenidas y aún no se han presentado cargos.

Con base en declaraciones proporcionadas por los agentes, todos los involucrados eran conocidos entre sí, y los investigadores creen que el violento altercado fue de carácter personal. Telemundo se enfatizó que la investigación aún está en curso y que se espera que arroje más detalles en las próximas horas.

Mientras tanto, usuarios en redes sociales y viajeros han expresado su preocupación sobre la seguridad en sitios de tránsito masivo como aeropuertos. Phoenix Sky Harbor, reconocido por ser uno de los aeropuertos más concurridos en Estados Unidos, continúa con su funcionamiento habitual mientras las autoridades siguen investigando las circunstancias detrás del incidente.