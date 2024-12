Todos quieren conocer a los nuevos gobernantes de Siria

Pero una serie de reuniones diplomáticas en Damasco indican los obstáculos que se avecinan

The leader of Syria's Islamist Hayat Tahrir al-Sham (HTS) group that headed a lightning rebel offensive snatching Damascus from government control, Abu Mohammed al-Jolani, address a crowd at the capital's landmark Umayyad Mosque on December 8, 2024.

Fuente: infobae.com

Fue una semana muy social para un hombre por cuya cabeza se ofrecía una recompensa de 10 millones de dólares. Diplomáticos extranjeros acudieron a Damasco para hablar con Ahmad al-Sharaa, el comandante rebelde que lideró la ofensiva que derrocó a Bashar al-Assad. Su facción islamista, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), está incluida en la lista negra de grupos terroristas de Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Europea y las Naciones Unidas. Eso no le impidió reunirse con Geir Pedersen, el enviado especial de la ONU para Siria, o con delegaciones de Gran Bretaña, Francia, Qatar, Turquía y otros países.

Después de más de una década de guerra civil, Siria está saliendo del aislamiento. Pero las reuniones de Sharaa esta semana apuntan a los desafíos que se avecinan: potencias extranjeras escépticas, política incierta y un conflicto que empeora en el noreste del país.

Un gobierno interino, dominado por el HTS, debería gobernar hasta marzo. Una de sus prioridades es persuadir a los gobiernos occidentales para que levanten las sanciones impuestas durante el reinado de Assad. Estados Unidos tiene amplias restricciones dirigidas a los sectores de la energía y la construcción de Siria, ambos vitales para la reconstrucción de posguerra.

En una carta a Joe Biden, los legisladores que escribieron uno de los proyectos de ley de sanciones de Estados Unidos instaron al presidente a actuar rápidamente para eliminar las restricciones. “La caída del régimen de Assad presenta una oportunidad crucial”, argumentaron. Pero otros miembros del Congreso parecen inclinados a esperar. También lo hacen los gobiernos europeos. Kaja Kallas, la jefa de política exterior de la UE, dijo que el bloque solo comenzaría a levantar las sanciones una vez que el HTS haya tomado “pasos positivos” hacia la creación de un gobierno inclusivo.

Los primeros signos de eso son mixtos. En los últimos días, Sharaa se ha reunido con representantes de grupos minoritarios, incluidos los drusos, y grupos rebeldes rivales, como la facción que lideró el levantamiento en el sur de Siria a principios de este mes. Sin embargo, reunirse con ellos es una cosa; Darles un papel en un gobierno post-Assad es otra cosa.

La hoja de ruta para la transición política de Siria ha sido durante mucho tiempo la Resolución 2254, aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU en 2015, que exige un proceso de 18 meses que culmine en nuevas elecciones. El 14 de diciembre, un grupo de potencias occidentales y regionales se reunió en Jordania y reiteró su apoyo a la resolución.

Pero cuando Sharaa se reunió con Pedersen un día después, el líder del HTS dijo que era hora de reconsiderar el plan. En cierto sentido, tiene razón. El llamado de la resolución al diálogo entre el régimen de Asad y la oposición claramente ya no es relevante. Sin embargo, los rumores de descartar la resolución hacen que algunos sirios teman que el HTS pueda evitar el diálogo por completo y que busque monopolizar el control.

Disputar con potencias extranjeras no es nada más fácil. Sharaa ha condenado a Israel por llevar a cabo cientos de ataques aéreos y apoderarse de territorio en el sur de Siria. En la frontera norte, Turquía está aumentando sus fuerzas, tanto de sus propias tropas como de miembros de un grupo mercenario sirio. Parece estar planeando una ofensiva más amplia contra las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), una milicia liderada por los kurdos que controla gran parte del noreste de Siria y que Turquía considera un grupo terrorista debido a sus vínculos con los rebeldes kurdos.

No sería la primera vez que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan amenaza con una medida de ese tipo, pero esta vez puede que hable en serio: el derrocamiento del régimen de Asad ha dejado vulnerables a las FDS. El 17 de diciembre, un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que Turquía había acordado extender un alto el fuego con las FDS hasta el final de la semana, un respiro muy breve.

Mientras tanto, algunos países europeos quieren retener el alivio de las sanciones a menos que Rusia se vea obligada a abandonar sus bases militares en Siria. Según Kallas, “muchos ministros de Asuntos Exteriores” creen que “debería ser una condición para el nuevo liderazgo que también se deshaga de la influencia rusa”.

El HTS está negociando con Rusia sobre las bases. Una fuente cercana al grupo dice que quiere ser pragmático. Por ahora, sin embargo, Rusia está luchando por retirar cientos de tropas y vehículos militares de otras partes de Siria, consolidando sus fuerzas en la base aérea de Khemeimim cerca de la costa.

La influencia de Rusia es limitada. Podría amenazar con bloquear los esfuerzos para levantar las sanciones de la ONU al HTS, pero si el grupo finalmente se disuelve, como ha prometido Sharaa, esas sanciones serán discutibles. También podría ofrecer ayuda humanitaria a Siria, aunque podría encontrarse en una guerra de ofertas. Ucrania ya ha ofrecido suministrar trigo.

Siria pronto tendrá una necesidad apremiante de productos básicos. Irán había estado enviando hasta 80.000 barriles de petróleo gratis por día. Esas entregas se han detenido. Siria podría comprar petróleo en el mercado al contado, pero eso requiere moneda fuerte, que es escasa. Se cree que las reservas extranjeras han caído hasta 200 millones de dólares, por debajo de los 17.000 millones de dólares antes de la guerra. Se cree que Assad y sus compinches han robado miles de millones de dólares.

Después de más de una semana de silencio, el 16 de diciembre apareció una declaración atribuida a Assad en una cuenta de redes sociales que había usado anteriormente. Afirmaba que nunca quiso huir de Siria (“la única opción era seguir luchando”), pero que sus partidarios rusos lo obligaron a evacuar. Aunque no se pudo autentificar, la misiva sonaba como la de Assad. Los sirios se burlaron de ella y luego la olvidaron: otra señal de la rapidez con la que el expresidente, que tuvo una gran influencia en la vida siria durante décadas, se ha desvanecido en la irrelevancia.

