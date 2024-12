Paro indefinido de micros de Santa Cruz se levanta y acuerdan crear mesas de trabajo con la Alcaldía

El sector movilizado dispuso determinar un cuarto intermedio de 48 horas para trabajar en mesas técnicas por tiempo y materia. La medida se levanta desde esta noche a partir de las 20.00 horas.

eju.tv / Video: Alcalde Jhonny Fernández

El alcalde de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Johnny Fernández, afirmó que el transporte público, en referencia a los micreros, dará un cuarto intermedio de 48 horas y que se acordó trabajar en mesas técnicas para analizar por tiempo y materia las demandas del sector que tiene que ver principalmente con la subida de tarifas de Bs 2 a Bs 2,50. Dijo que ya no pueden seguir esperando la respuesta del Concejo Municipal.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

«Hoy hemos acordado con los sectores sociales legalmente constituido, el transporte a quienes se les solicitó que levanten el paro y esto está reflejado en un compromiso que estamos asumiendo, primero que se intale una mesa social, ya que se agotó el paso del que se esperaba respuesta del Concejo Municipal y ahora se debatirá con el alcalde y los actores sociales, par que podamos ver en detalle los aspectos técnicos, económicos y elgales», afirmó Fernández, tras reiterar que el pasaje se mantiene en Bs 2.

También detalló que en la mesa técnica trabajarán por tiempo y materia y que se socializará con otros actores el trabajo que se presentó y que por eso les piden hacer cuarto intermedio al transporte público, en referencia de los micreros.

Indicó que el tema económico se tiene que debatir, ya que el costo de todos los productos se ha incrementado con relación hace meses atrás, al igual que el dólar paralelo que se ha disparado y que ha hecho que el precio de los repuestos de los autos, de los productos y de la canasta familiar han sufrido un incremento.

«Lo que no hizo el Concejo, lo vamos a hacer nosotros, lamentablemente ellos han hecho un show político y no me voy a prestar a eso y no voy a permitir que se maltrate a los ciudanos. Estamos en el mes navideño y necesitamos trabajar y el autotransporte debe volver a trabajar. Se tienen que hacer ajustes, se tiene que adecuar el reglamento y es lo que haremos en este cuarto intermedio de 48 horas», informó el alcalde.

Por su parte, el dirigente del Transporte Público de Santa Cruz, Bismark Daza, indicó que el tema será debatido con sus afiliados, a quienes se les informará sobre el acuerdo al que arribaron con la autoridad edil. Afirmó que el paro se levantará desde esta noche a las 20.00 horas.

«Hemos escuchado el pedido del alcalde y como hay un compromiso acá, vamos a bajar a nuestras bases para informar, seguramente que van a considerar y se dará un cuarto intermedio, ya que nuestros afiliados también la están pasando mal», afirmó el dirigente. Precisó que el paro se levanta desde esta noche a partir de las 20.00 horas, luego que se les informe.