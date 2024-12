Tras sentencia a Goni, Sánchez Berzaín acusa al gobierno del MAS de “liquidar” el gas

El expresidente fue sentenciado a seis años de cárcel por el denominado “Petrocontratos” y el Gobierno boliviano anunció el inicio de trámites para la extradición del exmandatario.

El exministro, Carlos Sánchez Berzaín, acusó al gobierno del MAS de “liquidar” el gas que el gobierno del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada dejó en reservas durante su mandato y afirmó que la sentencia es una narrativa falsa para ocultar la ineficiencia en la gestión de hidrocarburos.

“Estas son las palomas contra las escopetas, son los criminales que han liquidado la industria del gas en Bolivia por pura corrupción, por haber causado un verdadero daño económico al Estado y los hechos lo demuestran, hoy día no hay gas para exportar, y cuando derrocaron a Sánchez de Lozada Bolivia era una potencia. De qué daño económico están hablando, o sea los fundamentos que dicen tener son falsos, son mentiras, están acostumbrados a encubrir sus delitos con acusaciones falsas”, afirmó el excolaborador de Sánchez de Lozada en una entrevista con la red Uno.

El exmandatario boliviano que reside en Estados Unidos desde octubre de 2003 fue sentenciado por la justicia a seis años de cárcel por el llamado Petrocontratos porque los contratos que firmó con empresas petroleras extranjeras no fueron aprobados por el Congreso como estipulaba la ley.

No obstante, su defensa argumenta que se trata de una “falsa narrativa” del gobierno actual para intentar encubrir la ineficiencia en la gestión de los hidrocarburos después de que el país pasó de ser productor a importador de carburantes.

“La narrativa que está vendiendo el régimen es totalmente falsa, no es cierto que esos contratos no hayan tenido autorización legal y yo no estoy entre los acusados ni soy el abogado del caso, todos esos contratos están bajo el amparo de la ley de capitalización y de un conjunto de leyes que han sido debidamente aprobadas en su momento, lo que pasa es que éstos que han llegado con golpe de Estado a nacionalizar el país, que han liquidado el gas en Bolivia, quieren buscar causas de justificación diciendo que había daño económico, cuál daño económico trayendo 5.000 millones de dólares o más de inversión a Bolivia para desarrollar una industria petrolera que permite exportar gas, que permite convertir a Bolivia en una potencia gasífera, hacer un gasoducto al Brasil y tener posibilidades de exportar a Norteamérica y a México, y hoy día no hay nada”, refrendó.

Sánchez de Lozada renunció el 17 de octubre de 2023 a la presidencia en medio de protestas ciudadanas conocidas como “octubre negro” y luego huyó a Estados Unidos. Fue sucedido por su vicepresidente Carlos Mesa y posteriormente por el presidente de la Corte Suprema de Justicia en entonces, Eduardo Rodríguez Veltzé.

En 2005 fue elegido como presidente Evo Morales, quien en su gobierno aplicó una política de gobierno llamada “nacionalización de los hidrocarburos”.