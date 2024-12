Trump pone ultimátum a la UE: comprar más combustibles o enfrentarse a aranceles

Fuente: https://actualidad.rt.com

La Unión Europea debe aumentar sus compras de petróleo y gas natural a Estados Unidos o prepararse para la imposición de aranceles por parte de Washington, advirtió el presidente electo estadounidense, Donald Trump.

«Le dije a la Unión Europea que debe compensar su tremendo déficit con Estados Unidos mediante la compra a gran escala de nuestro petróleo y nuestro gas. De lo contrario, ¡habrá aranceles al máximo!«, amenazó en su plataforma Truth Social.

Trump, quien toma posesión el próximo 20 de enero, ha señalado en reiteradas ocasiones el déficit de bienes que EE.UU. sufre en su comercio con la UE, situado en 162.000 millones de dólares el año pasado. Las exportaciones europeas están dominadas por Alemania, cuyos productos clave son vehículos, maquinaria y químicos.

En respuesta a las declaraciones de Trump, el portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill, destacó la profunda integración de ambas economías, con «con comercio e inversiones generalmente equilibrados». «Estamos dispuestos a discutir con el presidente electo Trump cómo podemos fortalecer aún más una relación ya fuerte, incluyendo la discusión de nuestros intereses comunes en el sector energético», declaró a CNBC, añadiendo que la UE está «comprometida a eliminar gradualmente las importaciones de energía de Rusia y a diversificar las fuentes de suministro».

«Alto grado de incertidumbre»

Imponer aranceles a socios comerciales clave del país norteamericano como China, México y Canadá ha sido un punto clave de las promesas electorales de Trump, que ha continuado esta retórica mientras se prepara para regresar a la Casa Blanca.

Analistas citados por CNBC expresaron un «alto grado de incertidumbre sobre el alcance de los aranceles que Trump estará dispuesto –o será capaz– de imponer, y sobre hasta qué punto su retórica es un punto de partida para llegar a acuerdos».

Enrico Letta, ex primer ministro de Italia y decano de la IE School of Politics, Economics and Global Affairs, comentó que Trump «mezcla energía y aranceles sobre bienes, fabricación y demás», que son «temas completamente diferentes», y lo calificó de «enfoque transaccional«, abogando por responder de manera recíproca.

«Teniendo en cuenta que la parte más asimétrica es la relación en el aspecto financiero, deberíamos empezar a considerar que, tal vez, responder en el aspecto financiero podría ser una solución», valoró.