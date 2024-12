TSE: todas las mesas de votación están funcionando y la jornada electoral avanza sin problemas

Ivan Alejandro Paredes.

Fuente: El Deber

El vocal electoral Gustavo Ávila informó que la jornada de elecciones judiciales avanza sin ningún problema y que todas las mesas de sufragio están funcionando con normalidad. El funcionario detalló que, en la comunidad de Paso Firme, en el departamento de Santa Cruz, la avioneta que llevó el material electoral no aterrizó por algunos inconvenientes climáticos y la nave tuvo que llegar a otro lugar cercano para luego transportar por tierra el material. Además, el vocal dijo que en el trópico de Cochabamba no existen problemas en la votación.

“No hemos tenido problemas en la apertura de mesas y tampoco en el tema de falta de material electoral. Los ciudadanos ya están votando, también se está desarrollando la emisión de certificados de impedimento de sufragio, no solo en los tribunales departamentales electorales, sino también en las oficinas del Sereci (…) No tenemos ningún reporte de faltas de maletas, no ha faltado material electoral, por lo tanto, la votación se está desarrollando en este momento de manera normal en todo Bolivia”, destacó el vocal Ávila.

