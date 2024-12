Una familia lo pierde todo en Santa Cruz, se incendió su casa y piden ayuda

Dos mujeres y niños quedaron sin un lugar para vivir, apelan a la sociedad para que las asista con carpas, ropa y alimentación.

Por Fernando Chávez Virreira

Fuente: Visión 360

Un incendio de una vivienda en la zona de la Radial 27 de Santa Cruz, entre el cuarto y quinto anillo, dejó a una familia en la calle tras perder todas sus pertenencias por el fuego. El inmueble quedó totalmente calcinado en el hecho, que sucedió la madrugada de este sábado.

El fuego, del que se desconoce la causa, se extendió rápidamente y los vecinos no pudieron actuar con rapidez para tratar de salvar algún bien. Acudieron a apagar el fuego con mangueras y valdes, pero fue inútil. Posteriormente, llegaron los bomberos, quienes lograron controlar la situación, cuando el fuego amenazaba a otras casas de la zona.

“Es una tristeza grande lo que nos ha pasado, pido a la población que me ayude, que se ponga la mano al pecho. Lo hemos perdido todo, no tenemos dónde dormir y no sé qué haremos con los niños; en este momento lo más necesario es ropa”, dijo una señora, quien no se identificó, en declaraciones a la red Unitel.

Otra de las mujeres que habitaba el inmueble pidió ayuda con la entrega de carpas y comida para poder salir del paso por unos días. Si algún miembro de la sociedad desea colaborar con esta familia puede comunicarse a los números: 75020506, o 60916184.