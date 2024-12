Unos 1.400 funcionarios en salud y guardia municipal no serán recontratados por la Alcaldía cruceña

Fuente: Unitel

Un recorte de aproximadamente 1.400 funcionarios en salud y de la Guardia Municipal no serán recontratados por la Alcaldía cruceña para 2025. El alcalde Jhonny Fernández indicó que el motivo es por no contar con la libreta de servicio militar.

“Se pagó aguinaldo, y le hemos dicho que en los próximos días se pagará el sueldo. Se debe un mes. Están molestos (salud y gendarmes) porque estos sindicateros no tiene libreta de servicio militar. No puedo negociar la ley, debo cumplirla”, dijo el alcalde Fernández.

Son en total 1.400 funcionarios que no serán recontratados por el municipio cruceño, ya que no presentaron en físico ese requisito, y según Fernández, se puede dar un fallo de la Contraloría General del Estado, exigiendo la devolución de fondos económicos por el personal que no cumplió con las exigencias.

“Le dimos plazo, que traigan la libreta en físico, y me decían que estaban en trámite. La Contraloría emitirá un fallo y pedirá la plata de todos los años que trabajaron. Se les va a pagar, se les paga a todos de acuerdo a las posibilidades e ingresos que tenemos”, expuso el alcalde.

Sector salud expresó su molestia por la falta de pago de salarios por parte del municipio, donde el alcalde acusó que se canceló el aguinaldo y que se pidió plazo para pagar el sueldo de noviembre.

Mientras que la Guardia Municipal también ingresó en paro denunciado la desvinculación de funcionarios, señalando que cuentan con libreta de servicio militar.