Valeria Fehse te recomienda cómo evitar intoxicaciones en estas fiestas de fin de año

Santa Cruz.-Valeria Fehse, creadora de productos de Alimentación Biomédica en Vale Vivir, ofreció recomendaciones clave para disfrutar de unas fiestas de fin de año saludables, sin dejar de lado el disfrute de la comida. Una de las principales recomendaciones de Fehse es evitar cenar a medianoche.

«Coman temprano, no cambien sus horarios de comida, no esperen hasta medianoche para comer. Sé que es una costumbre, pero pueden esperar a abrir los regalos a medianoche, comer a esa hora es un crimen», comentó en el programa radial La Hora Pico, que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

Además, sugirió que, después de comer en abundancia a altas horas, se puede tomar una cuchara de aceite de oliva o una taza de canela molida, lo que puede ayudar a la digestión y a mantener el equilibrio durante las fiestas. «Después de alimentarse, algo tan sencillo como el aceite de oliva o la canela ayudará mucho», añadió.

Otro consejo importante fue evitar la mezcla excesiva de carbohidratos. «Si van a hacer una comida navideña, intenten evitar mezclar demasiados carbohidratos y almidones. Por ejemplo, si van a comer papas, no agreguen arroz o plátanos, ya que el exceso de combinaciones pesadas puede afectar la digestión y el bienestar», recomendó Fehse.

La experta también explicó que, si bien es común disfrutar de una gran cantidad de alimentos durante las festividades, se debe tener cuidado con los sobrantes. «La Navidad y el Año Nuevo nos hacen pensar que tenemos que comer grandes cantidades porque creemos que el año se acabará el 1 de enero, pero hay que saber medir lo que comemos y evitar el consumo en exceso, incluso de los alimentos sobrantes», agregó.

Sobre el consumo de azúcar, Fehse destacó que en su familia no se utiliza azúcar refinada, ya que es posible adaptarse a una dieta sin ella sin sentir que se pierde algo. «No lo extrañan porque no lo consumen. Si uno tiene sus horarios de comida y sabe medir las cantidades, no se extrañará lo que no se consume», afirmó.

Respecto a la carne de cerdo, Fehse advirtió sobre el consumo de este alimento en la noche, destacando que es pesado para la digestión. «El cerdo es demasiado pesado para la noche, es difícil para el cuerpo procesarlo. El problema no está en el cerdo en sí, sino en la mala costumbre de mezclarlo con frutas, algo que no es recomendable», señaló.

Con respecto a las ensaladas, Fehse indicó que son una opción saludable, pero recomendó no mezclarlas con aderezos que contienen azúcar y aceites, ya que pueden restarles beneficios.

En cuanto a dietas populares como la cetogénica, Fehse fue clara: «La dieta cetogénica no es un estilo de vida para todas las edades. Si bien es eficaz para algunos, no es recomendable para los niños, ya que requieren más vitaminas. Esta dieta elimina los carbohidratos, lo que puede no ser adecuado para todas las etapas de la vida».